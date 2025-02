Sénégal: A Joal-Fadiouth, Khady Diène Gaye invite ASC et acteurs à s'approprier la journée nationale de nettoiement

Joal-Fadiouth — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a invité, samedi, à Joal Fadiouth, les jeunes, les associations sportives et culturelles et le monde de la culture à s'approprier la journée nationale de nettoiement.

"Je lance un vibrant appel aux associations sportives et culturelles, aux organisations culturelles et artistiques et au monde du théâtre, de la danse et de la musique à se mobiliser davantage autour de ce concept pour que chaque composante, là où elle se trouve puisse jouer pleinement son rôle", a dit Khady Diène Gaye qui présidait les activités de la journée nationale du nettoiement.

A Joal Fadiouth, le site de la paroisse a accueilli les activités de la 9ème journée nationale de nettoiement Setal sunu reew. Des jeunes, des représentants d'ASC, des acteurs culturels et des partenaires au développement ont pris part à cette édition axée sous le thème de la propreté comme gage de sécurité publique.

"Il faudrait que chaque quartier, chaque maison ou encore cellule de base se mobilise afin de faire de son petit coin un havre de paix et un environnement salubre et (propice) à la réflexion", a insisté Khady Diène Gaye, convaincue qu"'il est bien possible de faire du Sénégal un pays propre".

Dans ce sillage, elle a plaidé pour le nettoiement des plages pour un environnement sain et attrayant.

Khady Diène Gaye a assuré les autorités locales de son engagement et de celui du gouvernement à les accompagner dans la gestion des ordures ménagères.