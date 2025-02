Maroc: La justice transitionnelle, une expérience nationale pionnière en matière de réconciliation de la société avec son histoire (M. Ouahbi)

Rabat — La justice transitionnelle est une expérience pionnière ayant favorisé la réconciliation de la société marocaine avec son histoire, tout en marquant une avancée majeure dans le processus de réforme destiné à faciliter la transition démocratique, a affirmé, samedi à Rabat, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Dans une allocution prononcée en son nom par la secrétaire générale de la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH), Fatima Berkane, lors d'une cérémonie célébrant l'anniversaire de la création du Forum marocain pour la vérité et la justice (FMVJ), M. Ouahbi a souligné que la justice transitionnelle a contribué à l'édification de l'État de droit et des institutions, à la consolidation des acquis constitutionnels et de la protection juridique et institutionnelle des droits de l'Homme, ainsi qu'à la consécration d'un modèle national de gouvernance basé sur la responsabilité, la reddition des comptes et la primauté du droit.

A la lumière de cette contribution, la DIDH n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son partenariat avec le FMVJ, avec lequel elle a conjointement organisé, en 2022, une conférence sur la justice transitionnelle au Maroc, a ajouté M. Ouahbi.

Cette rencontre, a-t-il dit, a été une occasion pour évaluer la mise en oeuvre des différentes recommandations de l'Instance équité et réconciliation (IER) et coopérer afin de faciliter la participation du Forum à des manifestations internationales ou d'organiser des activités dans le domaine des droits de l'Homme au niveau national.

M. Ouahbi a, dans ce sens, mis en avant l'engagement de la Délégation à renforcer ses partenariats et son soutien aux projets dans le domaine de la promotion des droits de l'Homme portés par les associations partenaires, notamment à travers un appel à projets prévu dans les prochains jours.

Dans ce sillage, il a insisté sur l'importance de partager l'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle avec les pays arabes et africains voisins et de mettre en exergue les contributions de la société civile marocaine, considérée comme l'un des aspects les plus exemplaires et susceptibles d'être mis à la disposition des pays amis.

Le ministre a, en outre, rappelé les initiatives ambitieuses lancées récemment par la DIDH, tels que le Programme "NAQLA" pour le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'Homme, l'opération d'inscription sur la plateforme institutionnelle de l'expertise nationale spécialisée en matière des droits de l'Homme "PIENS-DH", ou encore le lancement du Prix d'excellence pour la recherche scientifique dans le domaine des droits de l'Homme.

Par ailleurs, il a réaffirmé que la Délégation reste ouverte à toute initiative de la société civile visant à valoriser l'expérience marocaine en justice transitionnelle et à la partager au niveau international, soulignant la disposition de la DIDH à contribuer à cette valorisation particulièrement à travers le renforcement des connaissances et des expertises nationales.

En tant que cadre civil pour la représentation des victimes des violations flagrantes des droits de l'Homme du passé et partenaire clé de la Délégation, le Forum a participé à des étapes nationales majeures, dont la justice transitionnelle, qui a permis d'aboutir à de grandes réconciliations avec l'histoire et le territoire, tout en assurant une rupture avec les violations graves et en mettant en place des garanties pour qu'elles ne se reproduisent pas, a-t-il dit, ajoutant que cette expérience a inspiré de nombreux pays à travers le monde.

Le ministre a mis en avant le rôle prépondérant du Forum, une association engagée à contribuer à la réussite de l'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle, qui a célébré l'année dernière le 20e anniversaire de son lancement, marqué par l'organisation, en décembre 2024, du Symposium international sur la justice transitionnelle.

Qualifiant la contribution du Forum de forte et qualitative, M. Ouahbi a salué le rôle qu'il a joué dans le renforcement de la concertation et du consensus ayant marqué les travaux de l'IER, ainsi que son apport au suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l'Instance.