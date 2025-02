Maroc: Fès - Ouverture des Journées régionales de communication de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale

Fès — La deuxième phase des Journées de communication de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, organisées durant deux jours, s'est ouverte vendredi à Fès.

Ces journées, initiées sous le signe "L'approche de communication, une option efficace pour améliorer l'action sociale", offrent une opportunité pour les adhérents de la Fondation, toutes catégories confondues (actifs, retraités, veuves, orphelins et ayants droit), de prendre connaissance de ses prestations sociales et de bénéficier d'offres préférentielles exclusives qui leur sont proposées par ses partenaires.

Cette initiative, qui se poursuivra jusqu'au 22 février et concerne également les villes d'Oujda, Tétouan et Kénitra, vise à instaurer une politique de proximité et d'écoute des membres de cette institution et de leurs besoins, ainsi qu'à promouvoir et développer les oeuvres sociales.

Dans une déclaration à la MAP, le commissaire principal et trésorier de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, Miloud Belbachir, a indiqué que la deuxième phase des journées de communication intervient après le succès remporté par la campagne durant sa première phase, organisée dans les villes de Casablanca, Marrakech, Tanger et Rabat.

Il a relevé qu'il s'agit d'une étape essentielle pour écouter les préoccupations des adhérents, connaître leurs besoins et intégrer leurs propositions dans les projets actuels et futurs de la Fondation, conformément à la stratégie mise en place par le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire.

Les journées de communication, a-t-il dit, représentent une opportunité de présenter les prestations fournies par la Fondation ainsi que les services qu'elle offre dans le cadre des conventions de partenariat dans les domaines bancaire, de l'assurance, de la santé, du logement et de la culture.

L'ouverture de ces journées s'est déroulée en présence notamment du préfet de police de Fès, Mohamed Ouala Ouhtite, et du directeur de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, Taoufiq Sitri.