Angola: Signature d'un accord pour la construction d'infrastructures électriques évalué à 1,3 milliard de dollars

Luanda — Le Mémorandum d'entente pour la construction d'infrastructures stratégiques pour renforcer le transport d'électricité en Angola et l'intégration au marché régional, signé vendredi, à Luanda, prévoit un investissement évalué à 1,3 milliard de dollars, sans aucun coût pour l'État angolais.

Le document, signé par les présidents des Conseils d'administration du Réseau National de Transport d'Électricité (RNT) et de la société Somagec Energy, Rui Gourgel et Roger Sahyoun, respectivement, permettra la construction de lignes de transport à haute tension et des sous-stations électriques de nouvelle génération.

Les infrastructures respectives visent à transporter efficacement l'énergie vers le Groupe énergétique de l'Afrique australe (SAPP) et vers de nouvelles zones de consommation à l'est et au nord de l'Angola, en mettant l'accent sur le Cabinda.

Intervenant lors de la signature du mémorandum susmentionné, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a fait savoir que la stratégie du secteur pour atteindre ces régions repose sur la participation du secteur privé.

Selon le responsable, il est prévu que les projets d'interconnexion soient menés par le secteur privé, à travers des entreprises qui souhaitent investir dans la construction de systèmes de transmission, avec le soutien du gouvernement angolais, à travers un accord de concession.

Pour le ministre, le marché angolais est intégré et présente de "bonnes opportunités" pour ceux qui ont la capacité d'exporter de l'énergie vers le Congo, la Zambie et la Namibie, où il existe une forte demande d'énergie.

João Baptista Borges a réitéré la capacité de garantir une énergie verte et bon marché, étant donné que l'Angola dispose actuellement d'un excédent important en termes de capacité installée.

Le ministre a rappelé que Cabinda peut également bénéficier grandement de l'extension du système électrique à la région du Congo, car des alternatives peuvent être créées pour desservir cette province.

"Nous continuerons à consacrer et à concentrer nos efforts sur l'électrification des régions qui manquent encore d'électricité, afin que d'ici 2027, 50% de la population angolaise ait accès à l'électricité", a-t-il ajouté.

Le protocole paraphé entre le Réseau National de Transport d'Électricité (RNT E.P.) et Somagec Energy sera mis en oeuvre selon un modèle BOOT (Build-Own-Operate-Transfer), garantissant qu'après la période de concession, les infrastructures seront transférées à RNT.

La signature du mémorandum susmentionné renforce l'engagement de RNT et Somagec Energy à promouvoir le secteur de l'énergie en tant que moteur du développement socio-économique, en promouvant une plus grande stabilité, efficacité et coopération régionale dans l'approvisionnement énergétique.

Fondé en 1965, le groupe Somagec s'est imposé comme l'une des plus grandes sociétés mondiales d'infrastructures, opérant dans toute l'Afrique et l'Amérique du Sud. La société est spécialisée dans l'ingénierie, la construction et l'exploitation de projets à grande échelle.

Le Réseau National de Transport d'Électricité d'Angola (RNT E.P.) est l'entité publique responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement du réseau national de transport d'électricité, assurant la stabilité et la croissance durable du secteur énergétique du pays.