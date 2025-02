Congo-Brazzaville: Musique - Roga Roga fait carton plein au Zénith Paris La Villette

Entre le concept "Bokoko" symbolisé par les percussions aux sonorités Kongo dans le département du Pool dès l'entracte, et celui illustré par l'entrée sur scène "Futuriste" de Roga Roga revêtu d'un habit de cosmonaute, Le Lampadaire suprême et l'orchestre Extra Musica ont livré un moment musical unique au public venu en nombre au concert inédit du 1er février au Zénith Paris La Villette, à l'initiative de TedMorgan Production.

Alors qu'une demi-heure plus tôt l'occupation des rangs de la salle était encore très clairsemée, à 20h45 pile, juste au moment du début du concert, la jauge de l'espace du Zénith Paris La Villette, incroyablement, n'affichait plus un seul siège disponible ! Peu après la belle entrée en matière, chacun des spectateurs se retrouva embarqué par une époustouflante mise en scène offrant, en partage, une chorégraphie bien huilée, véritable tourbillon de rythmes envoûtants, avec Roga Roga et Extra Musica.

Pour cette nouvelle plongée dans l'énergie débordante de la légende congolaise, le public s'est laissé transporter tout au long d'un spectacle entrecoupé par les prestations scéniques des invités, prêt à vibrer, chanter et danser sur les plus grands hits de la star congolaise.

Au cours de cette soirée unique, celles et ceux qui ont bravé le froid parisien ont pu vivre ce rendez-vous incontournable et mémorable, en découvrant et fredonnant des hits intemporels tels que "État-major", "Shalaï", et le phénoménal "Bokoko". Outre l'interprétation par Roga Roga et Extra Musica de ces classiques, ils ont apprécié également la prestation des invités, telle celle de Norbat de Paris, apparu sur scène en poussant une brouette, avant d'interpréter en duo avec Roga Roga sa chanson sur la sape. Cette séquence permit aux sapeurs de monter sur scène, Ben Moukacha Le Sapelogue en tête.

Autre temps fort, la présentation sur scène du groupe de jeunes Congolais nés en France et ayant comme lien avec leur pays d'origine la rumba mise à leur sauce. Ce groupe a opté pour s'appeler "Shalaï" qui, littéralement, dans le jargon des Zangul, signifie "Paix".

Une manière du groupe d'exprimer sa reconnaissance à la musique de Roga Roga en véhiculant un message d'amour et de paix, prolongeant leur fierté patriotique d'être originaires de la République du Congo. Y faisant suite, quelques mots prononcés par un Roga Roga consterné qui a tenu à adresser un vibrant appel pour que la guerre cesse à Goma et ailleurs en Afrique.

Des avis unanimes sur la réussite du concert

Que dire du passage sur le podium de Roga Roga, Yorssy et Dany Synthé qui se sont associés au préalable pour un single assorti de son clip "Plus haut", une collaboration marquante qui allie la richesse des sonorités congolaises à une production contemporaine raffinée. Sur scène, ils l'ont interprété d'une manière festive avec, en ligne de mire, l'ambition du dépassement de soi et de la progression, qu'elle soit individuelle ou collective.

À l'issue de plus de trois heures de cette prestation musicale immersive, où chaque note a résonné avec puissance à l'oreille d'un auditoire captivé, les avis entendus du public étaient presqu'unanimes. « C'était une soirée inoubliable au cours de laquelle chacun de nous s'est laissé séduire par la magie de l'artiste Roga Roga, toujours à la recherche de la redéfinition des frontières de la musique africaine», pouvait-on entendre à la sortie de ce concert de classe mondiale avec l'une des figures les plus emblématiques de la scène musicale contemporaine.

Juste à la fin, avec professionnalisme, Roga Roga a pris le temps de remercier les journalistes, les influenceurs, les techniciens, le public venu en nombre, toutes celles et tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre et dans la lumière, de loin ou de près, chacun pour avoir donné naturellement le meilleur de lui-même.

Espérant tout de même avoir su se différencier par rapport aux autres spectacles classiques, il s'est vanté d'avoir produit une prestation en mode "Bokoko" au point d'avoir vu les spectateurs en liesse, en transe, pour un impact qui restera gravé en vue de la valorisation de la culture, notamment de la culture africaine à Paris.