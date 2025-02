Sénégal: Préfète de Guinguinéo - « La propreté doit être une action de tous les jours »

Guinguinéo — Marième Hanne Kouyaté, Préfète du département de Guinguinéo (Kaolack, centre), a rappelé que la propreté était »une action de tous les jours", appelant les populations à revoir leur rapport avec leur cadre de vie.

"Je salue la forte mobilisation de la communauté et rappelle aux citoyens qu'il est bien de nettoyer mais, ne pas salir, c'est encore mieux. Il est fondamental de revoir notre rapport avec le cadre de vie. La propreté doit être une action de tous les jours", a-t-elle notamment indiqué.

Elle s'exprimait samedi à l'occasion du lancement officiel des activités de la journée nationale de mobilisation citoyenne communément appelée "Setal sunu rééw" dans cette circonscription administrative du centre du Sénégal, en présence de plusieurs personnalités, dont des élus.

"On doit porter en nous la propreté, la salubrité dans nos actions de tous les jours pour que le cadre soit plus vivable. Il faut surtout préparer les plus jeunes, notamment les enfants qui sont l'avenir de notre pays", a-t-elle fait valoir.

L'autorité administrative soutient qu'il faut encadrer les plus jeunes, les sensibiliser sur la salubrité publique, la préservation de l'environnement et du cadre de vie et "nous adultes, avons cette lourde responsabilité pour que l'environnement puisse être un legs pour les générations à venir", a insisté Mme Kouyaté.

La grande mosquée et ses alentours ont été nettoyés en prélude de la Ziara annuelle de la famille de feu El Hadji Moustapha Sarr de Guinguinéo, qui sera célébrée le samedi 8 février.

En plus du cimetière qui été aussi désherbé et nettoyé, ainsi que le nettoyage de la grande mosquée de Guinguinéo, une activité de reboisement a été menée durant cette journée de mobilisation citoyenne.

"Nous avons remarqué qu'au niveau de la grande mosquée, il n'y a pas beaucoup d'arbres, nous avons jugé nécessaire d'en planter plus. Parce que nous sommes confrontés au phénomène de changement climatique, au déboisement qui a forcément des répercussions sur l'humain. Nous nous sommes ainsi dit, pourquoi ne pas planter plus d'arbres", a-t-elle expliqué.

»J'en appelle à la responsabilité de tout le monde pour qu'on revoie notre rapport avec notre environnement et notre cadre de vie. Parce que c'est ce que nous avons de plus précieux et il faut que tout le monde s'implique pour que nous puissions nous inscrire dans cette dynamique", a lancé la Préfète.