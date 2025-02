Cote d'Ivoire: Immersion au centre international de presse en Chine - Dr Tanguy Gahié de l'Aip salue l'enrichissante expérience

De retour de Chine après un programme d'échange médiatique de quatre mois au Centre international de presse de Chine (Cipcc), Dr Tanguy Gahié, journaliste-correspondant de l'Agence Ivoirienne de Presse (Aip), s'est dit profondément marqué par cette expérience unique, loin des stéréotypes, lors d'un échange.

« Ce séjour en Chine a été une véritable révélation. J'ai pu découvrir un pays en pleine mutation, où la modernisation est au coeur des préoccupations. J'ai été particulièrement impressionné par les avancées technologiques et les efforts déployés pour préserver l'environnement », a déclaré Dr Tanguy Gahié.

Le programme du Cipcc a permis au journaliste et aux autres participants explique-t-il, de visiter plusieurs villes chinoises, de rencontrer des responsables politiques, des experts et des journalistes locaux. Selon lui, ils ont également assisté à des conférences et des débats sur des thèmes variés, tels que la politique étrangère de la Chine, son modèle économique, ou encore ses relations avec l'Afrique.

« Ce programme m'a offert une vision plus nuancée et plus complète de la Chine. J'ai pu constater que la Chine est un pays complexe, en constante évolution, et qui joue un rôle de plus en plus important sur la scène internationale », a poursuivi le journaliste ivoirien.

Dr Tanguy Gahie a également souligné l'importance de ce type de programme pour renforcer les échanges entre les médias chinois et africains. « En nous permettant de mieux comprendre la Chine, ce programme contribue à renforcer les liens entre nos deux pays et à favoriser une coopération plus étroite », a-t-il affirmé.

De retour en Côte d'Ivoire, Dr Tanguy Gahié dit compter mettre à profit les connaissances acquises lors de son séjour en Chine pour enrichir ses reportages et mieux informer les lecteurs de l'AIP sur les réalités de ce pays.

Il a traduit ses sentiments de joie et de fierté, avant d'exprimer sa gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, notamment à l'Ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Wu Jie et à sa hiérarchie de l' AIP, qui ont contribué à la réussite de cette expérience unique offerte par la Chine aux journalistes du monde entier, promettant d' être un ambassadeur de la coopération Sino-ivoirienne.

Dr Tanguy Gahie entend partager bientôt ses impressions lors de plusieurs rencontres avec ses confrères et des étudiants en journalisme à Abidjan.

Au total, une centaine de journalistes représentant 84 pays ont participé du 15 août 2024 au 15 décembre 2024, en Chine au programme du Centre international de communication et de presse de Chine (Cipcc) qui propose une immersion complète dans la culture et la société chinoises.

Selon lui, sous la houlette de son directeur, Yu Lei, cette initiative a offert aux professionnels des médias une vision approfondie de la Chine contemporaine, loin des stéréotypes. Ainsi, les journalistes en provenance de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Europe de l'Est et des Caraïbes ont eu l'opportunité de découvrir des villes telles que Jiangsu, Xinjiang, Shanghaï et Fujian.