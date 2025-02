Gabon: Partenariat entre l'entreprise américaine Cybastion et le Ministre de l'Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l'Information

Le 28 janvier 2025, un partenariat a été scellé et officialisé entre le Gabon, représenté par le numéro un du Ministère de l'Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l'Information, en la personne du Général Bonjean Rodrigue Mbanza , et l'entreprise technologique américaine Cybastion, représentée par son PDG, Dr Thierry Wandji.

La cérémonie s'est tenue en présence de Madame l'Ambassadrice des États-Unis au Gabon, de Monsieur le Vice-Président de la Chambre de Commerce des États-Unis, pour le compte des États-Unis, et du Ministre de l'Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l'Information, pour le compte du Gabon, ainsi que des différents collaborateurs et experts des deux parties qui ont contribué à la mise en oeuvre de cet accord.

Leur implication a été essentielle pour finaliser cette initiative stratégique.

Les principaux objectifs de cet accord visent à :

* Accélérer le développement des infrastructures numériques au Gabon ;

* Installer un centre de données et renforcer la cybersécurité ;

* Déployer des solutions numériques avancées, telles que l'identité numérique ;

* Former plus de 1 000 jeunes Gabonais et femmes grâce au programme DigiEmpower, développé en partenariat avec Cisco.

En définitive, ce partenariat a pour ambition de positionner le Gabon au rang de leader du numérique sur le plan régional et de le rendre compétitif à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à sa transformation numérique et à sa croissance économique.

Ministère de l'Economie numérique