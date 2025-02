Gabon: Déclaration du parti politique RÉAGIR

En proie à un malaise interne qui perdure, et qui met en mal le bon fonctionnement, voir la crédibilité de ce parti politique sur l'échiquier national, le directoire de "RÉAGIR"vient une fois de plus, de solliciter le concours de la presse au travers un point de presse, pour rétablir la vérité au sein de cette famille politique.

Après l'exécution de l'hymne national, le porte parole de circonstance, Bruno Ondo Mintsa, a dressé un tableau historique relatant les faits dans leur contexte, dans le but de rétablir la vérité. Il est clair de comprendre que depuis plusieurs mois déjà une certaine dissidence entretenue par un groupe de ceux qui sont aujourd'hui qualifiés de membres dissidents, met en mal le rayonnement de ce parti politique qui a joué un rôle déterminant lors de l'élection présidentielle du mois d'août 2023 au Gabon.

La bande à Leyama, démissionnaires de leurs fonctions au sein du parti pour certains, ils restent tout de même membres sans fonction du parti, revendiquant la paternité de cette formation politique, d'où ce bras de fer qui oppose les deux parties .

Fort de ce malaise, les dirigeants en place ont tenu à clarifier les choses.

" Il est impératif de rappeler que notre parti politique repose sur des fondations solides, établis par des statuts clairs, et une ligne directrice consensuelle.

Ces éléments constituent non seulement le cadre de notre action politique, mais aussi le socle de notre engagement à nos valeurs et à nos idéaux. Hors, nous assistons avec consternation, à des manoeuvres qui, au mépris de ces textes fondateurs, tendent à semer la confusion, à installer le doute, et à alimenter la discorde parmi les membres.

Il est de notre devoir de dénoncer avec force, la mise en place par le groupe dissident, d'un bureau parallèle. Cette initiative qui se base sur des principes contraires à nos statuts est non seulement illégitime, mais elle s'établit dans une volonté manifeste de contourner les règles que nous avons tous acceptés. Nos textes sont clairs, la désignation du président de RÉAGIR ne saurait avoir lieu lors d'une simple réunion de travail.

Et le statut de président provisoire n'est nullement reconnu dans notre législation interne. Ces actes de désobéissance témoignent d'un profond mépris pour l'intégrité de notre parti et pour la volonté collective de ses membres. Dans cette optique, il est essentiel de rappeler en toute clarté et sans ambiguïté, que : notre ligne politique actuelle s'inscrit dans le soutien réel et sincère au CTRI..." Entre autres propos du porte parole de circonstance Bruno Ondo Mintsa.

Il a de ce fait ajouté que, sur le point de vue du droit et de la vérité, le compatriote Francois Ndong Obiang est bel et bien le président statutaire de RÉAGIR. Et le compatriote Essono Ondo Persis Lionel est le président par intérim sans ambiguïté et sans ambages.

L'objectivité dans les choix

Tout en invitant leurs amis d'hier, à revenir à de meilleurs sentiments, le porte parole de circonstance a appelé leurs frères dissidents à faire preuve d'objectivité, les appelant à respecter leur choix, donc à être capables de décliner toutes nominations au sein des institutions du pays sous la transition, du fait de leur position actuelle vis à vis du CTRI.

Aussi, le parti politique RÉAGIR, a-t-il réaffirmé son engagement à soutenir et à accompagner le CTRI dans la reconstruction du pays pour son essor vers la félicité. Il appelle les gabonaises et gabonais à faire preuve de discernement, afin de ne pas se laisser distraire par des personnes sans conviction véritable.

Rappelons que la formation politique RÉAGIR a été créée le 02 février 2021. François Ndong Obiang, l'actuel vice président de l'Assemblée Nationale reste le président consensuel.