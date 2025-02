Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Le Nigeria et la Tunisie face à un défi difficile dans le groupe C

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025, s'annonce palpitante dans le groupe C, où le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie se battront pour une place en huitièmes de finale.

Avec deux anciens vainqueurs de la CAN et deux équipes d'Afrique de l'Est déterminées à imprimer leurs marques, ce groupe promet d'être l'un des plus compétitifs du tournoi.

Le Nigeria débute sa campagne contre la Tanzanie, la Tunisie affronte l'Ouganda

Le coup d'envoi sera donné le 23 décembre 2025 dans le groupe C, avec un Nigeria-Tanzanie au Complexe Sportif de Fès.

Les Super Eagles, triples vainqueurs de la CAN, tenteront de démarrer fort contre les tanzaniens, toujours en quête de leur première qualification en phase à élimination directe.

Le même jour, la Tunisie affrontera l'Ouganda à l'Annexe du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, une rencontre clé dont le résultat pourrait déterminer les premiers leaders du groupe.

Les Aigles de Carthage, vainqueurs de la CAN 2004, chercheront à affirmer leur domination, tandis que les Cranes d'Ouganda auront à coeur de créer la surprise.

Les Super Eagles affrontent la Tunisie dans un duel crucial

Le match phare du groupe C sera la confrontation entre le Nigeria et la Tunisie le 27 décembre au Complexe Sportif de Fès à Fès.

Ce match ravive une vieille rivalité. La Tunisie avait éliminé le Nigeria en huitième de finale de la CAN 2021. Les Super Eagles tenteront de prendre leur revanche.

Le derby est-africain se déroulera quant à lui le même jour entre l'Ouganda et la Tanzanie au Stade El Bardi de Rabat.

La rencontre revêtira une importance particulière puisque les deux nations coorganiseront la CAN CAF TotalEnergies 2027, et ce match servira de premier test de leur compétitivité.

Les derniers matchs du groupe C auront lieu le 31 décembre

La dernière journée du groupe C aura lieu le 31 décembre. L'Ouganda affrontera le Nigeria au Complexe Sportif de Fès.

Dans le même temps, la Tunisie sera face à la Tanzanie à l'Annexe du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, un match qui pourrait s'avérer déterminant pour la qualification des deux équipes.

Avec seulement deux places de qualification automatique et une possible troisième place pour les huitièmes de finale, le groupe C s'annonce comme l'une des poules les plus imprévisibles de la CAN 2025.

Calendrier du Groupe C - CAN 2025