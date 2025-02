Afrique: Le capitaine des Chipolopolo, Lubambo Musonda évoque les chances de la Zambie au Maroc

La Zambie a été tirée dans un « groupe abordable » et devra travailler dur pour réaliser de bonnes performances lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 au Maroc.

C'est en tout cas ce qu'a exprimé le capitaine des Chipolopolo, Lubambo Musonda, évoquant les chances de son équipe lors de la phase finale de la compétition qui se déroulera au Maroc du 25 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La nation d'Afrique australe a été tirée dans le groupe A en compagnie des hôtes du tournoi, le Maroc, du Mali et des Comores. Une poule que beaucoup n'hésitent pas à surnommer "le groupe de la mort".

La Zambie débutera sa campagne contre le Mali, puissante nation d'Afrique de l'Ouest, le 22 décembre, avant un duel contre les Comores, son voisin d'Afrique australes quatre jours plus tard. Les Chipolopolo concluront leur campagne de phase de groupes contre les hôtes, le 29 décembre.

Il est intéressant de noter que la Zambie avait déjà terminé la phase de poules contre les Lions de l'Atlas l'année dernière en Côte d'Ivoire. Un match perdu 0-1 par les Chipolopolos.

Les deux équipes se sont récemment affrontées à Agadir, au Maroc, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, pour une victoire de Walid Regragui et ses poulains 2-1.

«Je pense que c'est un tirage au sort équitable, le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores dans le même groupe. Il y a deux équipes contre lesquelles nous avons joué récemment, donc c'est une bonne chose pour nous. Nous devons travailler, nous devons nous préparer, et nous attendons avec impatience une grande CAN 2025», a déclaré l'attaquant zambien.

Musonda (29 ans), la star du FC Magdebourg qui a disputé sa première CAN CAF TotalEnergies avec les Chipolopolo en 2024, portera pour la quatrième fois, le maillot de son pays en phase finale d'une compétition africaine.

Avant la CAN senior en Côte d'Ivoire, l'année dernière, Musonda avait déjà représenté son pays dans les catégories jeunes, notamment lors de la CAN U-20 CAF TotalEnergies 2015 et lors de la CAN U-23 CAF TotalEnergies 2015.

Après une campagne difficile l'année dernière en Côte d'Ivoire avec une élimination au premier tour, la Zambie devra cravacher pour éviter une autre sortie prématurée dans un groupe qui s'annonce difficile.