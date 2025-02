Gabon: Le Grand Rassemblement en marche avec 'J'aime Mouila' et 'Croissance Saine Environnement'

Le samedi 1er février 2025, la jeunesse de Mouila, par l'entremise de l'association "J'aime Mouila" en collaboration avec l'Organisation Croissance Saine Environnement, a organisé "le Grand Rassemblement" de la jeunesse pour le lancement de ses activités.

L'association a exprimé un hommage éloquent au président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, en reconnaissance de ses efforts pour avoir fait du Pr. Marcelle Ibinga Itsitsa, ressortissante de la province de la Ngounié, plus particulièrement la ville de Mouila, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique.

Pour Nicaise Moulombi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement et président d'honneur de l'association "J'aime Mouila" rive gauche, cet acte témoigne de l'engagement du président envers le développement local et de sa volonté de répondre aux besoins de la population. Il a profité de cet événement, en sa qualité de président d'honneur, à l'installation de Merfun Kassa, fondateur de l'Université Sup'Mangement au poste de President "J'aime Mouila", rive gauche et de celui de la rive droite.

"Cette nomination est perçue comme un geste significatif. Et donc, pour nous, il était essentiel de transmettre un message clair à la jeunesse, en leur offrant des signes d'encouragement et de soutien, tout en les incitant à s'impliquer activement dans la vie de notre capitale provinciale, ce qui peut conduire à des initiatives innovantes et à une dynamique positive au sein de la collectivité", a-t-il déclaré.

Puis d'ajouter : "Ces jeunes, en prenant des initiatives et en s'impliquant dans des projets communautaires, comme le fait si bien l'association "J'aime Mouila", peuvent inspirer leurs pairs et créer un effet d'entraînement. Ainsi, le développement Mouila ne se limitera pas à des actions ponctuelles, mais deviendrait un processus continu, porté par une génération dynamique et engagée, prête à relever les défis de demain".

Animée par une jeunesse dynamique et impliquée, déterminée à faire face aux enjeux contemporains ainsi qu'à ceux qui se présenteront à l'avenir, l'association "J'aime Mouila" et Croissance Saine Environnement, ont salués le lancement de plusieurs projets d'infrastructures dans la ville, qui visent à améliorer les conditions de vie des habitants.

Entres autres initiatives, la construction d'une université se distingue comme un projet phare, promettant d'offrir des opportunités éducatives accrues aux jeunes de la région. De plus, les travaux de voiries, qui ont également été initiés, sont essentiels pour faciliter la circulation et renforcer l'accessibilité des différents quartiers de Mouila.

L'association J'aime Mouila a également salué les efforts déployés par la jeunesse dans le processus d'enrôlement sur les listes électorales, ainsi que dans la campagne en faveur du vote positif lors du référendum au Gabon. Gildas Charment Bivouli Bivouli s'impose comme une figure de proue dans le développement social et politique de Mouila, apportant un souffle nouveau à la jeunesse et à la communauté locale.

"Les efforts déployés par la jeunesse dans cette initiative sont à saluer, car ils reflètent une prise de conscience collective sur l'importance de l'engagement électoral. En s'impliquant dans le processus électoral, ces jeunes contribuent non seulement à façonner l'avenir de leur pays, mais également à encourager d'autres citoyens à faire entendre leur voix. Leur détermination à soutenir le vote du OUI au référendum souligne leur désir de voir des changements positifs au sein de la société gabonaise.", a indiqué Gildas Bivouli Bivouli, le président de ladite association.

"J'aime Mouila" s'engage activement à inciter les jeunes de la région à se tourner vers des initiatives susceptibles de générer des revenus. Dans le cadre de cette organisation, elle a mis en place des programmes visant à sensibiliser les jeunes aux opportunités économiques qui s'offrent à eux, tout en leur fournissant les outils nécessaires pour réussir dans ces activités.

Dans un effort concret pour soutenir l'autonomisation des jeunes filles, l'association a distribué, aux jeunes filles, plusieurs enveloppes pour un soutien fincier, qui leur permettent de développer leurs compétences et de favoriser leur épanouissement personnel et professionnel. Ces kits sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes filles, leur offrant ainsi des ressources précieuses pour leur avenir.

"Cette aide nous permettra de développer des initiatives économiques qui contribuent à leur notre autonomie financière. Grâce à cette collaboration, nous acquieront des compétences essentielles qui nous permettent de mieux gérer nos projets et d'optimiser nos chances de succès sur le marché local", a remercié une bénéficiaire.

Par ailleurs, J'aime Mouila a également pris l'initiative de doter les établissements scolaires de kits destinés à l'entretien, garantissant ainsi un environnement propice à l'apprentissage. Cette action vise non seulement à améliorer les conditions d'étude, mais aussi à inculquer aux élèves l'importance de la responsabilité et de l'entretien de leur cadre scolaire.

L'évènement a pris fin par un concert populaire qui a réuni les artistes locaux et des grandes figures de la musique gabonaise dont Ndong Mboula, Delpega et Niang boy.

Soutenu par l'Organisation Croissance Saine Environnement, l'association "J'aime Mouila" se positionne désormais comme le porte-parole des jeunes de Mouila. Dans cette optique, elle s'engage à promouvoir les intérêts et les préoccupations des jeunes de la région, en veillant à ce que leurs voix soient entendues et prises en compte dans les décisions qui les concernent.

En se positionnant ainsi, "J'aime Mouila" souhaite non seulement encourager l'engagement civique des jeunes, mais également créer un espace de dialogue et d'échange où ils peuvent exprimer leurs idées et aspirations. Cette démarche vise à construire un avenir meilleur pour la jeunesse de Mouila, en leur offrant les outils nécessaires pour devenir des acteurs de changement au sein de leur communauté.