Ile Maurice: Mesures de sécurité renforcées après l'effondrement partiel du pont Mallet

Le 1eᣴ février à 13 h 15, un sergent de police a été dépêché au pont Mallet, situé à Poudre-d'Or, concernant l'effondrement partiel de la structure du pont. Sur place, il a constaté que le pont, fait de roches solides, avait subi un affaissement partiel. De plus, une fissure d'environ deux mètres a été observée dans la surface de la route, près de la rambarde. Les autorités locales ont rapidement été informées de la situation, dont l'assistant commissaire de police (ACP) Ramkeelawon, le surintendant de police (SP) Poinoosawmy, la SP Juliette, l'assistant SP Hanumanthadu et d'autres officiers. En réponse à l'incident, des barrières métalliques et du ruban de sécurité ont été installés sur place pour protéger les usagers de la route. Un policier de Poudre-d'Or a été affecté à la surveillance du site.

À 14 heures le même jour, un inspecteur de police accompagné d'un sergent de police ont effectué une visite du site. Ils ont observé l'effondrement partiel du côté gauche du pont en direction de Rivière-du-Rempart ainsi que les fissures sur la route. Un employé de la Road Development Authority et un technicien, présents sur place, ont recommandé la mise en place de barrières métalliques supplémentaires et de rubans de sécurité pour renforcer la protection des conducteurs. Ils ont également précisé qu'ils installeraient des panneaux de signalisation pour avertir les automobilistes du danger. La police continue de maintenir une surveillance constante.

Par ailleurs, hier après-midi, le député Nitish Beejan a informé la police et la RDA qu'il avait fait installer des barricades à l'endroit de l'effondrement et des panneaux de signalisation sur la route. Aujourd'hui, il y aura une visite du site ainsi qu'au pont d'Anse-la-Raie, pour évaluer s'il faut réparer le pont ou le renforcer, etc. La présence de Nitish Beejan, de Ram Etwareea et des autorités concernées est attendue pour suivre l'évolution de la situation.