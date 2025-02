Ile Maurice: Les avocats de la famille Dilmohamed demandent à la police d'accélérer l'enquête

Le 30 janvier, le panel d'avocats - Meᣵ Ashard Gassita et Anaas Sakawoth ainsi que l'avoué Kaviraj Bokhoree - repré- sentant la famille Dilmohamed, a adressé une lettre au commissaire de police (CP), Ramparsad Sooroojebally, pour solliciter une accélération de l'enquête dans l'incident tragique survenu au centre commercial Grand-Baie La Croisette en novembre dernier.

Lors de cet accident, Fateemah Dongasoy, née Dilmohamed, a été gravement blessée après que ses pieds se sont retrouvés coincés dans un escalator défectueux, entraînant l'amputation de sa jambe droite. La famille a fait appel à une équipe d'ingénieurs spécialisés en mécanique pour examiner les causes du dysfonctionnement de l'escalator. Cependant, pour permettre une analyse complète, plusieurs informations et documents essentiels sont toujours attendus et la CID de Grand-Baie continue son enquête.

Par ailleurs, selon nos informations, Fateemah Dongasoy, qui est toujours en Inde pour ses traitements, se porte bien mieux et il est probable qu'elle rentre avec sa famille, qui se trouve avec elle au Sims Hospital à Chennai, dans trois semaines. Dans leur lettre adressée au CP, les avocats de la famille Dilmohamed ont demandé la fourniture des éléments suivants pour faire avancer l'enquête.

Manuel du fabricant de l'escalator

Les avocats demandent le manuel du fabricant de l'escalator, incluant le modèle spécifique, la marque, l'année de fabrication, ainsi que l'année de mise en service et le pays d'origine. Ces informations sont essentielles pour comprendre les spécifications de l'équipement.

Calendrier d'entretien

Les avocats ont également demandé le programme de remplacement des pièces, ainsi que les calendriers de la maintenance effectuée sur l'escalator, tant mécanique qu'électrique. Ces documents permettront d'évaluer si la maintenance a été correctement effectuée.

Documents relatifs aux interventions de maintenance

La famille souhaite obtenir les fiches de travail et cartes documentant les activités de maintenance réalisées sur l'escalator. Les avocats demandent des détails sur les pièces rempla- cées, incluant leur description et numéros de série. De plus, il est demandé de fournir des informations concernant les pièces retirées avant l'incident, leur état et leurs conditions de stockage.

Rapports d'interventions techniques et réparations

Toute documentation concernant les interventions techniques ou réparations effectuées avant l'incident est également demandée. Cela inclut les rapports sur les réparations effectuées pour tout dysfonctionnement antérieur de l'escalator.

Rapports d'évaluation des risques

Les avocats souhaitent recevoir les rapports d'évaluation des risques réalisés sur l'escalator, notamment ceux pour l'année en cours et ceux des années précédentes. Ces rapports sont essentiels pour évaluer le niveau de sécurité de l'appareil.

Certificats RMI

La famille demande à obtenir le certificat RMI à la date de l'incident ainsi que les certificats précédents. Cela permettra de vérifier si l'escalator était conforme aux normes de sécurité en vigueur au moment de l'accident.

Détails opérationnels

Il est également demandé de fournir le total des heures de fonctionnement de l'escalator ainsi que l'historique des pannes antérieures, des réparations et des solutions mises en place. Ces informations aideront à évaluer la fiabilité de l'appareil.

Informations sur l'utilisation de l'escalator

Les avocats demandent des précisions sur l'utilisation de l'escalator, notamment s'il est utilisé exclusivement pour le transport public de personnes ou également pour le transport de marchandises ou de charges. Cela pourrait influencer l'analyse du fonctionnement et de l'usure de l'équipement.

Données relatives à l'incident

Les extraits des vidéos CCTV capturant l'incident sont également requis. De plus, les spécifications des fluides utilisés dans le système de l'escalator doivent être fournies car elles peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de l'appareil.

Dossiers d'inspection

Enfin, les avocats demandent les détails des inspections périodiques effectuées sur l'escalator, y compris les dates et l'identité des inspecteurs. Des copies des rapports d'inspections mécaniques et électriques effectuées sur l'escalator au cours des trois derniers mois doivent également être fournies.