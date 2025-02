Congo-Kinshasa: Faveurdi Bongeli, 17 ans, le nouveau «Trésor» congolais de Mazembe

À 17 ans, Faveurdi Bongeli n'a disputé que trois matchs officiels avec son club formateur, le TP Mazembe pour deux buts, trois passes décisives et trois trophées d'homme du match. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les supporters congolais et être comparé à la légende Trésor Mputu.

L'omniprésence des médias et les louanges sur les réseaux sociaux le laissent de marbre. Faveurdi Bongeli, sensation du moment du club de TP Mazembe, espère plutôt continuer à apprendre aux côtés de ses aînés et des coachs pour grandir. « Les réseaux sociaux, je n'ai pas la tête à ça. Moi, je dois atteindre le sommet du foot d'abord. Travailler avec humilité, donc écouter le coach, écouter les consignes des vieux sur le terrain », lâche le prodige pas encore majeur.

Inspiré par Cristiano Ronaldo, le jeune attaquant des Corbeaux a une marge de progression qui promet, selon Alexandre Jurain, coach adjoint du TP. « Faveurdi commence à être beaucoup plus efficace. Au tout début, dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition, il pêchait un peu et à force de travail, il commence à progresser là-dessus, le haut niveau. »

Sous le charme du phénomène, Sylvie Meya, journaliste sportive à Top Congo FM de Kinshasa, compare déjà Bongeli à Trésor Mputu, star incontestée du football congolais des deux dernières décennies. Mputu arrivé à Mazembe à l'âge de 18 ans. « Bongheli, lui, a 17 ans. Il a le flair et il est technique. Avec le travail, l'encadrement, l'environnement propice, ce garçon-là peut faire plus. Pourquoi pas nous faire ressentir ce que Trésor n'a pas pu nous faire ressentir de plus. »

Mais parmi les supporters exigeants du club de Lubumbashi, certains attendent de voir si le jeune attaquant va tenir les promesses des débuts sur le long terme et surtout en Afrique. « C'est un joueur qui semble réussir son intégration, estime Kayumba Bustani fan du TP. Mais c'est difficile de vraiment le juger, car il a joué contre des adversaires moyens en championnat, même s'il a été désigné « Homme du match ». Pour moi, là où il sera le plus attendu, c'est en compétitions africaines où des anciens du TP comme Muleka (Jackson) ou Malango (Ben) ont fini meilleurs buteurs en Afrique. »

André Kibambe autre fan des Corbeaux, estime que Faveurdi Bongeli « doit éviter de croire trop vite qu'il est arrivé. » « Il doit encore beaucoup travailler pour devenir un joueur de grande classe. L'humilité précède la gloire », conclut le supporter.