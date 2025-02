Comores: La députée française Dominique Voynet alerte sur la situation du détenu Achmet Saïd Mohamed

Cela fait maintenant plus d'un an que l'opposant comorien Achmet Saïd Mohamed est détenu dans la prison de Moroni, aux Comores. Depuis le 20 janvier, il a entamé une grève de la faim pour protester contre son incarcération abusive. La député française et ex-ministre Dominique Voynet, membre de la commission des Affaires étrangères, a écrit une lettre le 29 janvier à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, afin de demander l'intervention de la France.

« L'inquiétude pour sa vie n'a jamais été aussi grande », écrit la député française Dominique Voynet, dans une lettre datée du 29 janvier et destinée au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour que la France vienne en aide à Achmet Saïd Mohamed.

Leader du parti politique de l'opposition HURY et ancien candidat à la présidentielle de 2019, Achmet Saïd Mohamed avait été arrêté quelques jours avant le scrutin présidentiel de 2024 aux Comores. Il est depuis « emprisonné dans un cachot humide dénué d'air et de lumière », rapporte la députée dans sa lettre.

Avant d'ajouter : « Mr Saïd Mohammed a subi des interrogatoires "musclés", attaché à une chaise du matin au soir pendant plusieurs jours. » L'opposant a entamé une grève de la faim le 20 janvier 2025 en signe de protestation.

« Les libertés se restreignent aux Comores »

« Je lui ai rappelé que monsieur Saïd Mohamed était certes Comorien, mais aussi Français, et qu'il se devait de défendre la liberté de notre ressortissant, mais aussi son droit à avoir accès à un avocat, avoir accès à un procès équitable si on lui reproche quelque chose de précis. Moi je pense qu'on ne lui reproche rien d'autre que le fait de s'être opposé politiquement et de façon non violente au président actuel des Comores », explique Dominique Voynet, au micro de Welly Diallo.

« Année après année, les libertés se restreignent aux Comores. On continue à avoir une presse pluraliste, ce qui est bien, mais les personnes qui osent s'exprimer haut et fort voient leur liberté de déplacement et leur liberté tout court réduite année après année. Et donc, plus on parlera de la situation de monsieur Saïd Mohamed, plus on empêchera le gouvernement comorien de le maltraiter, de le détenir à l'isolement », conclut-elle.