Maroc: La République de Sao Tomé-et-Principe réitère sa position constante en faveur de l'intégrité territoriale du pays

La ministre d'Etat des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a salué le leadership et la contribution louable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux efforts de la communauté internationale pour la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

Dans ce cadre, Mme Amado Vaz a exprimé l'engagement de son pays à consolider davantage la coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines de coopération, souligne-t-on dans un Communiqué conjoint publié à l'issue d'une rencontre bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, Nasser Bourita, et son homologue santoméenne.

Les deux ministres ont, par ailleurs, salué la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques (PEAA) pour faire de l'espace africain atlantique une zone de co-émergence et de stabilité ainsi qu'un cadre géostratégique qui recèle d'importantes opportunités de synergie et de coopération entre les pays qui le composent, dans des domaines stratégiques tels que l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, l'interconnexion logistique, la mutualisation des ressources et l'échange d'expériences.

M. Bourita et Mme Amado Vaz ont également reconnu le rôle stratégique du PEAA dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région Atlantique.

La ministre santoméenne a, dans ce sens, indiqué que le partenariat avec le Royaume du Maroc dans le cadre du PEAA apportera des bénéfices concrets à la population des deux pays frères.

Elle a également salué l'Initiative de SM le Roi visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, et souligné l'importance stratégique de cette Initiative qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante et de la coopération Sud-Sud gagnant-gagnant du Maroc avec les pays africains frères.

Les deux ministres se sont, en outre, félicités de l'état d'avancement de la concrétisation du Gazoduc Africain Atlantique, symbole de coopération Sud-Sud, et dont les phases opérationnelles sont actuellement en période de démarrage.

Réaffirmation de la volonté de renforcer la coopération avec le Maroc

La ministre d'État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a réaffirmé, jeudi à Rabat, la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération avec le Maroc.

Lors d'un point de presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie santoméenne a également affirmé la détermination de la République de Sao Tomé-et-Principe à consolider ses relations avec le Royaume au niveau intra-africain et à renforcer cette solidarité et cette amitié entre les deux pays.

"Nous saluons l'excellence de la coopération, de l'amitié et de la solidarité entre nos deux pays grâce à la ferme volonté du Président de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, SEM. Carlos Manuel Vila Nova, et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a déclaré Mme Amado Vaz, réaffirmant l'engagement de Sao Tomé-et-Principe en faveur de la coopération et de la réalisation de projets communs.

Dans ce sens, elle a fait observer que la signature de la nouvelle Feuille de Route de Coopération pour la période 2025-2027, permettra aux deux pays de renforcer leur collaboration et de "transformer cette coopération ancienne et solide en réalisations" au bénéfice des deux peuples.

Ce nouveau cadre de coopération porte sur des domaines bien définis tels que la pêche maritime, la santé, le tourisme et l'agriculture, émettant le voeu de voir cette coopération bilatérale entrer de plain-pied dans "une nouvelle ère".

La République de Sao Tomé-et-Principe réitère sa position constante en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc

Mme Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a également réitéré la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

La cheffe de la diplomatie santoméenne a réaffirmé le plein soutien de Sao Tomé-et-Principe au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, et qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Mme Amado Vaz a également salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain.

La cheffe de la diplomatie santoméenne s'est également félicitée des avancées significatives réalisées par le Royaume du Maroc en ce qui concerne le développement socio-économique des Provinces du Sud, à travers le Nouveau Modèle de Développement, qui favorise la stabilité, la sécurité et l'intégration régionale.

La position de Sao Tomé-et-Principe, telle que réaffirmée par Mme Amado Vaz, s'inscrit dans le cadre de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur du plan d'autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

De son côté, M. Bourita a remercié Mme Amado Vaz pour le soutien constant et ferme de son pays frère à la marocanité du Sahara, exprimé par nombreux hauts-responsables santoméens et dans maintes instances internationales et régionales. Le ministre s'est également félicité de l'ouverture d'un Consulat Général de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe à Laâyoune, en janvier 2020.