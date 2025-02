Algérie: Foot/ Ligue 1 algérienne - Ooredoo pays sponsor officiel du Club Sportif Constantinois

Alger — L'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo Algérie a annoncé, lundi dans un communiqué, son partenariat officiel avec le Club Sportif Constantinois (CSC), pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football.

La cérémonie de signature du contrat de sponsoring s'est tenue jeudi au siège de Ooredoo à Ouled Fayet, en présence du Directeur Général de l'entreprise, Roni Tohme, et du Président du Conseil d'Administration du CSC, Wadie Lakhdari.

"Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans le soutien continu de Ooredoo au développement du sport en Algérie. A travers ce contrat, Ooredoo s'engage à accompagner le CSC dans ses ambitions sportives, renforçant ainsi son statut de partenaire privilégié du football algérien", indique le communiqué.

Dans son allocution à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, a exprimé sa fierté de devenir le sponsor officiel du CSC : "Nous sommes fiers de devenir sponsor du Club Sportif Constantinois, une référence sportive qui incarne l'histoire, la passion et l'excellence. Ce partenariat confirme notre engagement à soutenir le sport en Algérie et à encourager les talents locaux. Ensemble, nous espérons écrire de nouvelles pages glorieuses dans l'histoire du CSC et du football algérien".

De son côté, Wadi Lakhdari, président du Conseil d'administration de la SSPA CSC, a souligné l'importance de ce partenariat pour le club : "Nous remercions chaleureusement Ooredoo pour sa confiance et son soutien. Ce contrat constitue une reprise prometteuse de partenariat entre les deux parties, et nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire aussi solide et engagé. Ensemble, nous aspirons à atteindre de nouveaux sommets et rendre nos supporteurs aussi fiers".

Le Club Sportif Constantinois, double champion d'Algérie en 1997 et en 2018, avait déjà fait partie de la famille Ooredoo entre 2011 et 2014, une période marquée par deux saisons et demie de partenariat.

A noter que l'effectif du CSC a repris, samedi après-midi, le chemin des entraînements en prévision de son match de Coupe d'Algérie, prévu mercredi prochain, contre l'Olympique Akbou au stade de l'Unité Maghrébine de Béjaïa.