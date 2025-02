Tunisie: Un pont entre Djerba et Jorf-Ajim - Un projet attendu avec impatience

Le port de l'île de Djerba, situé dans le gouvernorat de Médenine, a récemment renforcé sa flotte de bacs avec l'ajout d'un nouveau bac, qui a terminé ses réparations et son entretien, et qui entre à nouveau en service. Ce bac, ayant une capacité d'accueil de 20 à 24 véhicules, contribuera à améliorer les services de transport entre l'île et le continent (Jorf-Ajim), réduisant ainsi les temps d'attente pour les passagers.

Avec la mise en service du bac Kheir Eddine, le nombre total de bacs opérant sur l'île passe à quatre, ce qui permet de procéder à la maintenance d'un autre bac, El Jorf, qui nécessite également des réparations. Ainsi, pour la saison estivale, quatre bacs seront prêts à assurer un service de qualité et à gérer le trafic maritime intense, selon les déclarations de Farhat Laarayedh, responsable de la gestion des bacs de l'île de Djerba au sein de la Direction régionale de l'Equipement.

Il est important de noter que les bacs de l'île assurent quotidiennement le passage d'environ 2 000 véhicules, un chiffre qui augmente considérablement en été en raison de la reprise du tourisme intérieur. Cette forte affluence entraîne des attentes prolongées, générant frustration chez les passagers et difficultés pour les gestionnaires du service. Ces derniers s'efforcent de répondre à la demande avec les ressources logistiques et humaines dont ils disposent.

Dans le cadre d'une réunion ministérielle tenue en août dernier, il a été décidé de transférer la gestion des bacs de Djerba du ministère de l'Équipement vers le ministère du Transport, après la publication des textes réglementaires nécessaires et la création d'une structure dédiée à la gestion de ce service public. Cette réorganisation vise à assurer la conformité du transport des personnes et des véhicules par les bacs avec les exigences légales et réglementaires en matière de sécurité maritime, tout en garantissant l'efficacité et la qualité du service.

Enfin, les habitants de Djerba attendent avec impatience la réalisation d'un pont reliant l'île à Jorf-Ajim. Ce projet, qui a fait l'objet de plusieurs études et consultations à Djerba, représente un enjeu majeur pour le développement de l'île. Une fois achevé, le pont permettra de faciliter les déplacements et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement pour la région.