Tunisie: Ligue 1 - 17e journée - ESS-USM (1-0) - L'Etoile impose sa loi

Dans un Olimpico en fusion, avec un score acquis à la mi-temps, les Etoilés ont finalement eu raison des Bleus.

Trois points séparaient hier le club du Ribat de celui de la perle du Sahel avant leur explication de l'Olimpico. Et entre des Bleus qui gardent leur rang en dépit d'un cuisant revers au Mustapha Ben Jannet face au tenant, et une Etoile qui s'attelle à combler son retard en arrivant à toute vitesse, le grand format d'hier promettait forcément une chaude empoignade. Après un début de saison poussif, pour ne pas dire manqué, l'ESS a su renverser la vapeur, hisser les voiles et atteindre son rythme de croisière. Quant à l'USM, valeur sûre de la Ligue 1, accuser une baisse de régime face à l'EST lors de ronde écoulée ne devait en aucun cas installer le doute parmi des joueurs forcément revanchards.

On en vient maintenant à la physionomie de cette affiche. L'Etoile de Mohamed Mkacher annonce la couleur d'entrée de jeu par Ben Choug qui manque de peu de conclure suite à un service de Ghdamsi. La minute qui suit, l'USM de Mohamed Sahli répond sur balle arrêtée par Miladi qui n'ajuste pas sa tête après pourtant un centre de Harzi. Après coup, l'ESS obtient un coup franc. Nawali s'avance, enveloppe mais son tir fuse de peu au-dessus des montants. Le ton est donné des deux côtés avec du rythme, des intentions offensives et de l'engagement, ça promet, il ne manque que les buts, mais ça ne va pas tarder puisqu'à la demi-heure de jeu, l'ESS obtient un penalty grâce à Firas Chawat qui se fait justice et permet à l'ESS de mener.

Pas pour longtemps, pour l'Etoile de se délecter cependant, puisque Cedric sera expulsé pour somme d'avertissements. Par la suite, l'USM tente de remonter son handicap par Gannouni, Soltani et le remuant Haj Ali, en vain toutefois. De prime abord, jusque-là en attaque, l'ombre de Chiheb Jebali, transféré, et l'absence de Jaffali, se font ressentir.

L'Etoile gère

De retour de pause, les gars du Ribat avancent d'un cran, forcément, mais l'Etoile reste stoïque mais pas seulement, n'eût été une superbe parade de Hlaoui sur un heading de Chamakhi. A vingt minutes du terme, l'USM pousse mais l'ESS se montre menaçante sur contre éclair, particulièrement par l'attaquant Chamakhi, disponible aussi au repli. Il n'empêche que côté usémiste, Mastouri avait le but au bout des crampons avant de dévisser. Puis, l'USM insiste et Haj Khélifa manque de peu d'égaliser après un centre de Haj Ali. Au final, l'Etoile aligne sa 10e victoire de la saison, refait son retard sur son adversaire du jour et retrouve en fin de compte son rang, dans le sillage du quatuor du haut du classement.l'USM accuse le coup avec une seconde défaite de suite.

ESS: Anas Khardani, Zied Boughattas, Slah Ghdamsi, Ghofrane Nawali (Mohamed Hassine), Houssem Dagdoug, Cedric Gbo, Mokhles Chouchane, Fedi Ben Choug (Walid Karoui), Raki Aouani, Yassine Chamakhi (Wassim Chihi), Firas Chawat.

USM: Abdessalem Hlaoui, Fabrice Zeguei, Malek Miladi, Fourat Soltani, Moses Orkuma, Rayan Azouz, Moez Haj Ali, Mehdi Gannouni (Iyed Haj Khelifa), Aymen Harzi (Malcolm Hmidi), Osmane Diane (Louay Trayi), Hazem Mastouri (Kingsley Michael).