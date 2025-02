Tunisie: Ligue 1 - 17e journée - EST-ASS (4-2) - La force de caractère des 'Sang et Or'...

En dépit des deux erreurs défensives qui ont permis aux Capbonais de revenir à chaque fois au score, la force de caractère des "Sang et Or" a fait la différence. Une victoire qui permet à l'Espérance d'être en pole position.

S'ils ont mis un petit quart d'heure à tâter le terrain, se créant quelques occasions mais sans être dangereux pour autant, les "Sang et Or" et leurs hôtes capbonais ont accéléré le mouvement par la suite, à même d'offrir un festival de buts, rien qu'en première mi-temps.

Et ce sont les Espérantistes qui ont ouvert la marque : suite à un centrage de la droite de Bouchniba, Tka reprend directement d'un tir cadré dans les filets d'un Hamza Ghanmi, impuissant (18').

Quelques minutes après, Bouchniba a failli tromper le portier capbonais en enroulant sa frappe quand il a tiré un corner, mais Ghanmi parvient à dégager la balle (31').

La réaction des joueurs de Soliman ne s'est pas fait attendre : sur un contre rapide, Mjahed sert Maatougui qui, sans surveillance, adresse un tir croisé auquel Memmiche n'a pu rien faire (33').

Et ce n'est pas fini. Au coude-à-coude, les "Sang et Or" ont vite répliqué : servi par Ben Hmida, Belaïli est fauché en pleine surface de réparation par le portier capbonais. Sans hésitation, l'arbitre accorde un penalty à Belaïli qui le transforme d'un boulet de canon (37').

Deux minutes plus tard, la donnée a encore changé, mais de l'autre côté. Encore une action rapide entamée par un centrage de la droite pour Bruguel qui se faufile en pleine surface de réparation, sert Mjahed laissé sans surveillance et ce dernier met la balle dans les filets d'un Memmiche, resté coi (39'). Une fois encore, un mauvais placement des défenseurs "sang et or" qui s'avère fatal. Memmiche, mécontent, doit apprendre que c'est au gardien de but de savoir communiquer avec ses défenseurs pour un meilleur replacement sur le terrain.

Pour faire face aux gaffes défensives, il fallait marquer un troisième but pour prendre de nouveau l'avantage avant la mi-temps : après une première frappe d'Ogbelu repoussée par un défenseur, Ben Hmida reprend d'un tir si puissant que le portier capbonais n'a pu rien faire (45').

Sasse enfonce le clou

En deuxième mi-temps, les "Sang et Or" ont repris les débats plus déterminés que jamais à ajouter au moins un quatrième but, histoire d'enfoncer le clou et de prendre un avantage rassurant. Servi sur un plateau par Yan Sasse, la nouvelle recrue, le jeune attaquant malien Aboubacar Diakité, qui s'est trouvé nez à nez avec le gardien de but adverse, a vu son tir croisé passer à côté du poteau gauche (55'). Manquant de précision, Diakité a raté un but tout fait.

Et c'est Yan Sasse qui allait finalement enfoncer le clou : lancé dans le dos des défenseurs par Belaïli, l'ailier droit brésilien adresse un tir croisé face auquel le portier capbonais est demeuré de marbre.

Les "Sang et Or" ont géré la suite des débats avec aisance, se permettant le luxe de faire des changements et de tourner l'effectif. Des "Sang et Or" qui, en dépit des deux erreurs fatales de Memmiche et de sa défense, permettant à chaque fois à l'ASS de revenir dans le score, ont fait preuve de force de caractère. Une volonté inouïe de gagner à tout prix. Une victoire qui permet à l'Espérance de s'emparer de la tête du classement. N'empêche, le nouveau leader doit colmater les brèches en défense.

EST : Memmiche, Smiri, Jelassi, Ben Hmida, Bouchniba (Ben Ali 84'), Ogebelu, Tka (Konaté 65'), Azzouni (Mouhli 65'), Y. Belaïli, Sasse (Mokwana 81') et Diakité (Jabri 65').

ASS : Ghanmi, Maatougui (Jouidi 76'), Mabrouk, Abed, Amri, Hichri, Mjahed (Mesbahi 76'), El Kassah, Triki (Roche 69'), Bruguel (Trabelsi 82'), et Haddad (F. Belaïli 82').