Burkina Faso: Journée internationale de la douane - L'administration douanière reconnaissante aux retraités et aux agents

La direction générale des douanes a célébré en différé, la journée internationale de la douane, les 30 et 31 janvier 2025. Cette journée a été l'occasion de rendre hommage aux retraités de la douane et de remettre des prix d'excellence, lors d'une cérémonie organisée à cet effet le vendredi 31 janvier dernier à Ouagadougou.

La Journée internationale de la douane (JID), célébrée chaque année, le 26 janvier, a permis à la direction générale des douanes de témoigner sa reconnaissance à ses agents partis à la retraite, au cours d'une cérémonie, organisée le vendredi 31 janvier 2025, à Ouagadougou, et qui a également servi de cadre pour célébrer l'excellence et l'engagement des douaniers burkinabè.

Le directeur général des douanes, Adama Ilboudo, a indiqué que l'un des objectifs principaux de cette cérémonie était de rendre hommage aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Selon lui, le départ à la retraite des personnels civils et douaniers ayant servi la douane du Burkina est une étape importante qui mérite d'être célébrée. Il a souligné que cette reconnaissance vise à honorer leur engagement et leur contribution à la protection de l'économie nationale et de la société.

« Certains parmi eux y ont laissé leur vie, d'autres portent encore les séquelles physiques ou psychosociales de cette vie professionnelle. Comment alors vous oublier, honorables serviteurs de la nation ? », a martelé le directeur général. Adama Ilboudo a ainsi remercié et félicité les 52 agents admis à la retraite. « Vous avez contribué à la notoriété des douanes du Burkina par votre comportement exemplaire au cours de vos carrières respectives. Nous vous serons toujours reconnaissants. Nous sommes fiers de vous et de votre dévouement pour l'administration des douanes du Burkina », a-t-il affirmé, ajoutant qu'ils s'en vont pour une retraite bien méritée après tant d'années de labeur.

Le conseiller technique du ministère en charge de l'économie, Mamadou Séré, a rappelé que les années de service ne se mesurent pas seulement en termes de réalisations, mais aussi en termes d'impact humain. Il a félicité les retraités pour leur travail exemplaire et les a encouragés à transmettre leur expérience aux jeunes générations.

Des prix d'excellence pour récompenser le mérite

Pour sa part, le porte-parole des agents retraités, Étienne Ilboudo, contrôleur des douanes à la retraite, a salué cette reconnaissance inédite de l'État burkinabè envers le personnel des douanes admis à la retraite. « Nous sommes heureux de savoir que nous avons été utiles à l'État et au peuple burkinabè. Nous avons été des serviteurs de cette administration, et donc serviteurs de notre pays », a-t-il déclaré.

L'Inspecteur divisionnaire des douanes, Directrice régionale des douanes du Centre-Sud, Andrée Derra, a exprimé sa reconnaissance aux autorités douanières pour le prix d'excellence qui lui a été décerné.

Au total, 21 prix d'excellence en douane et 22 prix spéciaux ont été décernés lors de la cérémonie de clôture de la Journée internationale de la douane. Ces récompenses ont été attribuées aussi bien à des agents qu'à des structures douanières. Elles visent à récompenser les efforts, le dévouement et le sens des responsabilités des agents et structures exemplaires.

Palmarès des prix d'excellence en douane édition 2025 des meilleures unités, bureaux et brigades

N° PRIX LAURÉAT MOTIVATIONS 1 Meilleure Unité de Recouvrement (UR) Direction régionale du Centre-Sud Réalisations : 119,07% ; Taux de progression : 20,81% 2 Meilleur bureau principal de 1ère catégorie Bureau de dédouanement des véhicules automobiles Réalisations : 118,02% ; Taux de progression : 25,21% 3 Meilleur bureau principal de 2ème catégorie Zecco Réalisations : 150,12% ; Taux de progression : 47,54% 4 Meilleur bureau secondaire Zabré Réalisations : 975,41% ; Taux de progression : 620,75% 5 Meilleur poste des douanes Batié Réalisations : 109,09% ; Taux de progression : 14,81% 6 Prix de la meilleure brigade Brigade mobile de Tenkodogo Réalisation : 174%Nombre d'affaires : 400Amendes infligées : 900 000 000Nature des marchandises saisies : huile, sucre, boissons, comprimés prohibés, drogues, cordons explosifs, caméléons séchés, etc.

Source : Direction générale de la Douane