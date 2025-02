Burkina Faso: Coopération bilatérale - L'Autriche veut ouvrir un consulat honoraire à Ouagadougou

Le Chef de la diplomatie burkinabè, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a échangé ce jeudi 30 janvier 2025, avec madame l'ambassadeur de la République d'Autriche au Burkina Faso avec résidence à Dakar, Ursula Fahringer.

Mme Fahringer dit être venue remercier le ministre des Affaires étrangères et son département, pour leur franche coopération avec le bureau de coordination de la coopération autrichienne au développement présent au Burkina Faso depuis 30 ans.

" Nous avons échangé sur les actions communes à mener à court et à long terme pour dynamiser la coopération entre nos deux pays. Je tiens à dire que le pays des Hommes intègres fait partie des nations prioritaires pour la République d'Autriche en manière de collaboration" a précisé la diplomate. Toujours dans la même dynamique du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l'Autriche, elle a annoncé au chef du département de la diplomatie burkinabè , l'arrivée prochaine du Directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères autrichien dans notre pays, et a émis le souhait de Vienne d'ouvrir un consulat honoraire à Ouagadougou.

L'audience a permis également à l'ambassadeur de l'Autriche d'avoir une vue large des priorités des autorités burkinabè et des avancés significatives engrangées dans la lutte contre le terrorisme, grâce à une explication détaillée de la situation par SEM Karamoko Jean Marie Traoré, invitant les partenaires à prendre en compte les aspirations profondes du peuple burkinabè pour plus de résultats. Appréciant l'arrivée du directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères, le Chef de la diplomatie note que cette visite lui permettra de s'imprégner non seulement de la situation réelle du pays, mais aussi de constater le résultat de l'engagement de nos forces combattantes sur le terrain du combat.

Pour terminer, le ministre des Affaires étrangères a signifié à son hôte que les plus hautes autorités du Burkina Faso et de la Confédération AES, sont résolument engagés au quotidien pour la cause de leur peuple afin de leur offrir de meilleures conditions de vie, rassurant l'ambassadeur de la disponibilité des autorités burkinabè a travailler avec celles autrichiennes pour renforcer la coopération entre les deux pays.