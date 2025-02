Burkina Faso: Détachement militaire de Sebba - Les combattants galvanisés

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, en compagnie du Chef d'Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo se sont rendus au détachement militaire de Sebba, chef-lieu de la province du Yagha, samedi 1er février 2025. Ils se sont entretenus avec les Forces combattantes et les populations sur le renforcement de la sécurité dans la localité.

La reconquête totale du territoire national est imminente au regard de l'engagement et de la détermination des Forces combattantes sur les théâtres des opérations. A Sebba, chef-lieu de la province du Yagha, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) y travaillent. Après leurs multiples succès face aux ennemis de la nation, l'heure est pour le gouvernement et la hiérarchie militaire de les inviter à redoubler d'efforts pour booter les égarés hors de la patrie.

A cet effet, samedi 1er février 2025, le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, le Chef d'Etat-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Moussa Diallo, les frères d'armes du Niger, du Mali et d'autres chefs militaires ont effectué le déplacement sur le site. Prenant la parole, le CEMGA a d'abord demandé une minute de silence pour les fils tombés au front. « Pour atteindre nos objectifs, il faut qu'on se parle de la discipline. En 2025, nous allons intensifier les combats sur toute l'étendue du territoire. Cela suppose qu'on aille en rang serré. Il faut que nous soyons solidaires pour les atteindre. Commençons par les FDS. Vous êtes des professionnels.

C'est vous qui dirigez les opérations sur le terrain. Vous devez travailler de concert avec les populations afin que nous puissions gagner cette guerre », a-t-il fait savoir. Sur ces valeurs de la discipline, le CEMGA a fait allusion au respect des consignes du chef du détachement, l'entraide mutuelle et la collaboration avec la population. Il a aussi interdit l'utilisation des téléphones portables et surtout la publication de certaines images. Quand aux VDP, le général de brigade les a exhortés à l'union et à travailler de concert avec leurs frères FDS et se départir de la traitrise.

Une guerre de libération

Le CEMGA a fait comprendre aux combattants qu'actuellement, la guerre a pris une autre dimension, car il s'agit d'une guerre de libération. Des attaques se font certes sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux pour semer le désespoir au sein de la population. Porteur du message du chef de l'Etat, le ministre chargé de l'Administration territoriale, Emile Zerbo, à l'issue des échanges avec les populations de la localité, a également abondé dans le même sens.

Pour lui, le terroriste n'a pas de visage. Il peut tenir une kalachnikov comme se vêtir en costume en étant assis devant un écran pour publier des messages mensongers à la population. « Nous les avons encouragés à continuer le combat qui est la leur pour débarrasser notre pays de cette vermine terroriste. Nous les avons encouragés à se départir des messages haineux et mensongers sur les réseaux sociaux », a-t-il indiqué. Emile Zerbo a exprimé aux populations la solidarité du chef suprême des armées et a reconnu leur résilience.

La visite de la délégation gouvernementale et la hiérarchie à Sebba, selon le président de la veille citoyenne, Amadou Bokoum, est apaisante. « Nous sommes rassurés. Nous pouvons dormir dans la quiétude. Nous avons vu une force qui est arrivée à Sebba. Pour cela, nous sommes confiants. Nous ne sommes pas délaissés et oubliés. Nous remercions le Président pour ce qu'il a fait et continue de faire pour le Yagha », s'est-il réjoui. M. Bokoum a, en outre, exprimé des doléances relatives à l'ouverture du site d'orpaillage de Timberi et le retour de l'administration dans les localités de la province.

De retour de Sebba, la délégation a aussi remonté le moral des combattants de la 12e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et du 41e Régiment d'infanterie commando de la 4e région militaire basés à Dori.