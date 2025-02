Afrique: Grammy Awards 2025 - Tems remporte le prix de la Meilleure Performance Musicale Africaine

Dimanche soir, lors de la 67ᵉ cérémonie des Grammy Awards, Tems, la talentueuse artiste nigériane, a été sacrée dans la catégorie Meilleure Performance Musicale Africaine pour son tube afrobeats « Love Me JeJe ». Ce trophée très convoité marque un moment historique et vient couronner une année exceptionnelle pour la chanteuse et compositrice.

L’événement, qui s'est tenu à Los Angeles, en Californie a été un moment marquant pour Tems, aussi bien sur scène qu'en dehors. Temilade Openiyi, plus connue sous son nom de scène Tems, est née le 11 juin 1995 à Lagos.

Selon BBC Music, c'est en 2019 que Tems s’est fait connaître avec son single « Try Me », qui est rapidement devenu un grand succès musical. L'année suivante, le chanteur américain Khalid l’a sollicitée, aux côtés de Davido, pour son titre « Know Your Worth ».

Malgré une carrière relativement récente, Tems s’impose aujourd’hui comme l’une des artistes nigérianes les plus titrées aux Grammy Awards, surpassant plusieurs de ses aînés dans l’industrie musicale.

D’ailleurs, Afrique Sur-7.CI précise que Tems a désormais remporté plus de Grammy Awards que tout autre artiste nigérian. En 2023, elle avait déjà décroché le prix de la Meilleure performance de rap mélodique pour la chanson « Wait For U », en collaboration avec les stars américaines Future et Drake.

Lors de cette 67ᵉ cérémonie, Tems a triomphé dans la catégorie African Music Performance Award, surpassant des artistes déjà bien établis tels que Burna Boy, Chris Brown, Davido, Lojay, Asake, Wizkid et Yemi Alade.

Un discours émouvant pour un Grammy dédié à sa mère

Lors de la remise du prix, la chanteuse de 29 ans a ému son audience avec un discours largement relayé par les médias locaux et internationaux.

« Je suis tellement contente. En plus, demain, c’est l’anniversaire de ma mère, et c’est son premier Grammy. Je saisis cette occasion pour lui dire merci, car elle fait un excellent travail pour moi. Je veux aussi remercier mon équipe et toutes les personnes qui m’accompagnent chaque jour », a-t-elle déclaré.

Avec cette nouvelle récompense, Tems franchit un cap décisif dans sa carrière. Comme le souligne News Stories Africa, elle devient la première artiste de sa génération à réaliser un doublé aux Grammy Awards, après avoir remporté un prix similaire quelques années auparavant.