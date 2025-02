Maroc: Un record de 112 MMDH de recettes touristiques en 2024 (ministère)

Rabat — Les recettes touristiques en devises ont atteint un niveau sans précédent de 112 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, affichant une progression remarquable de 43% par rapport à 2019 et une hausse de 7% comparée à 2023, indique le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.

"Fort d'une année exceptionnelle marquée par l'accueil de 17,4 millions de touristes, le Maroc franchit un nouveau cap", se félicite le ministère dans un communiqué, notant que cette dynamique s'est particulièrement illustrée en décembre 2024, avec des recettes atteignant près de 8 MMDH, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2023.

Le record des recettes témoigne non seulement de l'attractivité croissante du Royaume, mais aussi de sa capacité à attirer une clientèle diversifiée et exigeante, comme en atteste la hausse significative de 20% des arrivées touristiques en 2024, précise la même source.

Selon la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, "cette croissance reflète la maturité du tourisme marocain, qui a su s'adapter aux nouvelles tendances mondiales tout en capitalisant sur ses atouts naturels, culturels et humains".

"Aujourd'hui, le Maroc mise sur une offre diversifiée et des expériences authentiques qui répondent aux différentes attentes des voyageurs et cela se reflète sur les chiffres", souligne Mme Ammor.

Au-delà de leur portée économique, ces résultats exceptionnels soulignent l'impact majeur du tourisme dans la création d'emplois et le développement au niveau local, conclut le communiqué.