Maroc: Coopération Morocco-Allemande - Lancement de l'appui aux entreprises bénéficiaires du 'Challenge Fund II'

Rabat — Le programme de l'appui aux entreprises bénéficiaires du "Challenge Fund II" (CF II), élaboré dans le cadre de la coopération maroco-allemande, a été lancé, lundi à Rabat, dans l'objectif de promouvoir la création d'emplois au Maroc.

Lancé en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, de l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne à Rabat, Robert Dölger, et la directrice résidente de l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) au Maroc, Kathrin Lorenz, le programme CF II, doté d'un budget global de 1,05 million d'euros, vise la promotion de la création d'emplois au Maroc en offrant un soutien financier aux entreprises porteuses de projet d'investissement et privilège les organismes dédiés à l'intérêt général, avec un impact significatif en matière d'inclusion, de digitalisation et de transition écologique.

Depuis le lancement des appels à projets en mai 2024, six entreprises ont bénéficié du programme, qui comprend un soutien de 1,5 million de dirhams, couvrant jusqu'à 70% de leurs projets d'investissement. Il s'agit de Peaqock Financials, Station A Corporation, Deli's, Lariconf, Leyton et Bertrand Technologies.

À cette occasion, M.Mezzour a salué la coopération maroco-allemande, mettant en avance son rôle dans l'amélioration des standards de qualité, de production et d'inclusion.

"Le programme Challenge Fund II vise la création de plus de 4.600 emplois", a fait savoir M.Mezzour, invitant les chefs d'entreprises à multiplier leurs effectifs et à renforcer leur valorisation, tout en insistant sur les opportunités croissantes du marché marocain, notamment dans les secteurs des transports et des infrastructures.

Pour sa part, l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne à Rabat, Robert Dölger, a affirmé que le programme illustre l'engagement continu de son pays en faveur du développement économique et social du Maroc, mettant en avant l'importance de l'inclusion, de la digitalisation et de la transition écologique.

Ainsi, il a insisté sur le fait que l'emploi constitue un défi majeur pour le Maroc, non seulement pour le gouvernement mais aussi pour l'ensemble de la société, et a assuré, à cet égard, que le programme vise à créer des emplois décents, inclusifs, durables et transformateurs.

De son côté, la directrice résidente de la GIZ au Maroc, Kathrin Lorenz, a témoigné de la solidité du partenariat bilatéral maroco-allemand, mettant l'accent sur les trois piliers qui font du Challenge Fund un programme majeur, à savoir son approche multi-acteurs impliquant les secteurs public, privé et la société civile, son engagement en faveur de l'inclusion et de la justice sociale, et enfin sa vision alignée avec celle du ministère de l'Industrie et du Commerce.

La cérémonie a été marquée par la signature d'accords d'entente tripartite par le ministère de l'Industrie et du Commerce, GIZ Maroc et les entreprises bénéficiaires du programme Challenge Fund II et d'un accord tripartite avec Handicap International, ONG de solidarité internationale visant le soutien aux entreprises dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques durables, favorisant l'emploi des personnes en situation de handicap.