Maroc: Les étoiles 2025 - Un palmarès prestigieux et des distinctions majeures

Casablanca — La 8e édition des Impériales Week s'est achevée, vendredi 31 janvier à Casablanca, célébrant l'industrie, les hommes et les femmes qui l'animent et les créations de l'année, à travers la remise des prestigieux trophées "Les Étoiles".

Cet événement incontournable du secteur de la Communication, du Marketing, du Digital, des Médias et de l'Evénementiel a une nouvelle fois mis à l'honneur l'innovation, la créativité et l'impact des projets distingués, indique un communiqué des organisateurs.

Placée sous la présidence de Pascal Cübb, président de l'International Advertising Association (IAA France), cette huitième édition des Étoiles a vu un jury d'experts du secteur évaluer rigoureusement les 273 souscriptions en lice, représentant 147 campagnes assurant la promotion de 90 marques, émanant de 41 agences et annonceurs, pour récompenser l'excellence dans les différentes catégories, fait savoir la même source.

Les lauréats des principales catégories (Vote du jury) :

- ADVERTISING - Outdoor Campaign : ALCS / Sidaction2024 / BOOMERANG COMMUNICATION

- ADVERTISING - TV Campaign : CIH BANK / 3lach La / RAPP MAROC

- ADVERTISING - Digital Campaign : AL BARID BANK / Ezy / OPTIMUM MARKETING GROUP

- ADVERTISING - Social Media and-or Influence Campaign : BIC / #Mat7atchstylo / Share Conseil

- ADVERTISING - Integrated Campaign : JAMILA (CENTRALE DANONE) / Jamshow / LOVESTORIES

- CRAFT - Video - Film : VIVO ENERGY / Lioness Of The Desert / TNC - THENEXTCLIC

- CRAFT - Sound : VIVO ENERGY / Shell Passion / SHEMS PUBLICITÉ

- CRAFT - Digital - AI : ONCF / 60 Ans Oncf / SHEMS PUBLICITÉ

- CRAFT - Photography : VIVO ENERGY / Lioness Of The Desert / TNC - THENEXTCLIC

- CRAFT - Graphic Design : AL BARID BANK / Ezy / OPTIMUM MARKETING GROUP

- CRAFT - Animation : MIO / #Makayench_Mayemekench (Nothing is impossible) / INCEPTION

- CONTENT - Brand Content : CITOREN / Berlingo Stories / BOOMERANG COMMUNICATION

- CONTENT - User Generated Content : BIC / #Mat7atchStylo / SHARE CONSEIL

- CSR - Major Cause - Social Action & Solidarity : ATEC / Blue collection / TNC - THENEXTCLIC

- DESIGN & BRANDING - Visual Identity : AL BARID BANK / Ezy / OPTIMUM MARKETING GROUP

- DESIGN & BRANDING - Packaging : PRINGLES / Ntewlou Lmatch / MARCOM EDGE

- EXPERIENCE - Customer Experience (CX) : DACIA / Test My Dacia / WUNDERMAN THOMPSON

- EXPERIENCE - User Experience (UX) : KAAN HOTELS / Hotel Services At Your Fingertips / EXPERIENCIAH AWARDS

- EVENT: FREE FIRE / Battle Of Morocco / MARCOM EDGE

Des étoiles spéciales pour honorer l'engagement et l'excellence

Certaines distinctions très attendues ont également marqué cette édition :

- Jury Specials - I Love Morocco : VIVO ENERGY / Shell Passion / Shems Publicité

- Jury Specials - Patrimonial Brand : FILIERE M (Marjane Holding) / Nhar men Hyati / Gaia Médias

- Jury's "Coup de coeur" : Cash Plus / 20 ans de Cash Plus / Marcom Edge

- President of the Jury's Award : ATEC / Blue collection / TNC - THENEXTCLIC

Les grandes distinctions de l'édition 2025

Vote du Jury :

- Agence de l'année : TNC - THENEXTCLICK

- Annonceur de l'année : VIVO ENERGY

Vote du public :

MAROC TELECOM / Bacha Douzi / Agence 109

Vote des professionnels :

INWI / Campagne marque Hakimi - Stormy / Saga Communication

Vote de l'Association les Impériales :

- Étoiles Les Impériales : Fondation Mohammed V pour la solidarité - Shems Publicité

- Creative of the year : Mme Quods Ouaissi, TNC - THENEXTCLIC

- Marketer of the year : Mme Nadia Rahim, INWI

- Marketer of the year : Mme Salwa Benslimane, Vivo Energie

Un événement de référence, reflet des évolutions du secteur

Lors de son allocution, Pascal Cübb a souligné la montée en puissance du Maroc dans le domaine de la communication et du marketing : "Nous avons découvert des projets novateurs, engagés et alignés avec les meilleures pratiques internationales".

Sous le thème "The Paradigm Shift - Business. People. Tech", cette édition 2025 des Impériales Week a réaffirmé son statut d'événement incontournable, offrant une immersion stratégique dans les mutations du marketing et de la communication.

L'association "Les Impériales" a été créée en 2018 dans le but de fédérer les professionnels de l'industrie du Marketing, de la Communication, des Médias, du Digital et de l'Événementiel. Depuis sa création, l'Association "Les Impériales" s'attache à créer et à stimuler des projets d'intérêt public, créer des liens entre les acteurs publics et les différentes composantes du secteur privé de l'industrie et d'autres professions.

Elle intègre à sa structure plusieurs Clubs (Brands Club, Consultancy Club, Media House Club, Data & Digital Club et Industry Club) et Circle, chacun constitué de 5 membres de l'Association, dont un président. Ces clubs ont pour vocation de débattre des problématiques spécifiques à chaque ligne de métiers et de soumettre des recommandations.

L'Association qui organise également de nombreux événements tout au long de l'année : Les Impériales Mornings, Les Impériales Afterworks, Les Impériales Ftour', a également annoncé la création de l'Observatoire Marocain Les Impériales.