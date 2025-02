Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya mobilise le front médiatique contre l'agression rwandaise !

En sa qualité de Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui assume également les fonctions de Ministre de la Communication et médias, a discuté, samedi 1er février 2025, avec les Conseillers en communication et les attachés de presse de tous les ministères du Gouvernement Suminwa.

Les échanges ont porté sur la manière de communiquer dans chaque ministère durant cette période de crise sécuritaire qui frappe la partie orientale de la RDC, dominée par l'agression injuste et barbare imposée par le Rwanda, parrain du M23. Pour le Ministre Patrick Muyaya, à la suite de la communication faite par le Président Félix Tshisekedi, lors de la 30ème réunion du Conseil des Ministres, tenue le 31 janvier 2025, la communication institutionnelle doit, plus que jamais, être unique, cohérente et coordonnée.

C'est ainsi que le ministre a invité tous les responsables de la communication pour réfléchir et enrichir les stratégies de collaboration pour un cadre de concertation pour un travail de communication concerté et efficace.

Au sortir de cette réunion, Théophile Kalubi n'a pas caché sa satisfaction sur cette initiative du porte-parole du Gouvernement.

« Nous avons eu une très bonne impression lors de la réunion avec le patron de la communication du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, Patrick Muyayaka Katembwe, qui nous a réunis aujourd'hui » a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : « Nous, qui communiquons pour les différents ministères, formons l'équipe de communication du Gouvernement. Il nous a été demandé de nous adapter à la situation actuelle, caractérisée par l'invasion de notre pays par le Rwanda, notamment dans la partie orientale » a-t-il expliqué.

De cette réunion, il est ressorti que les points focaux communication de différents ministères ont le devoir, en ce temps de crise, de choisir les mots appropriés.

« Nous avons été encouragés à adapter notre communication par rapport à cette crise. L'unicité et l'uniformité dans nos messages sont primordiales ; nous devons communiquer tant pour notre opinion nationale que pour l'opinion internationale. Aujourd'hui, nous faisons face à une invasion et nous devons être conséquents dans nos productions.

« La République Démocratique du Congo est envahie par les troupes de l'armée rwandaise ». C'est ce message que les points focaux devront transmettre à l'opinion publique, sur toutes les plateformes et par tous les canaux.

« C'est là notre rôle en tant que communicateurs. Cette sensibilisation a été très bien reçue et nous apprécions cet effort. Nous promettons au ministre de la communication que dans nos différents ministères sectoriels, nous continuerons à faire entendre la voix du Congo. » a-t-il conclu.

Pour sa part, Jerry Kapambu a remercié le ministre Patrick Muyaya pour ce cadre de concertation.

« Nous remercions d'abord le ministre de la Communication pour l'exercice qu'il nous a offert aujourd'hui, en réponse à l'appel du chef de l'État. Dans son adresse, le chef de l'État avait souligné la nécessité d'une riposte, et le gouvernement a pris le taureau par les cornes en créant un cadre de concertation pour une réponse coordonnée » a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : «Le chef de l'État était clair : il faut une mobilisation, une action humanitaire, et un effort de guerre. Cela doit également se faire au niveau de la communication. La communication doit mobiliser les Congolais et créer des contenus pour fédérer les Congolais autour de notre patrie, car à part le Congo, nous n'avons aucune autre nation » a-t-il conclu.

A cette réunion étaient associés le représentant de la présidence de la République et de la primature, le DG de l'ACP, le DGA de la RTNC. Notons que le ministre a également échangé avec quelques principaux influenceurs de la ville de Kinshasa.