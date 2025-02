Congo-Kinshasa: Le pays ne reculera point, Goma - Le Gouvernement réaffirme sa détermination à rétablir la paix et la stabilité !

Sur les antennes de la RTNC, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, et Roger Kamba, Ministre de la Santé publique, ont abordé, samedi dernier, la question de l'insécurité grandissante qui secoue la ville de Goma, au Nord-Kivu, dans la partie Est de la RDC, marquée par le carnage humanitaire perpétré, la semaine dernière, par l'armée rwandaise et ses supplétifs.

A ce stade, le bilan provisoire fait état de 773 morts et 2880 blessés. Devant la presse, les Ministres Muyaya et Kamba ont condamné, avec fermeté, ce qui constitue, clairement, aujourd'hui plus qu'hier, aux yeux du monde, non seulement un crime grave contre l'humanité, mais également une violation flagrante de la souveraineté de la RD. Congo. Dans leur communication, Patrick Muyaya et Roger Kamba ont réaffirmé la détermination du Gouvernement à tout mettre en oeuvre pour répondre à ses responsabilités. Allusion faite à la restauration effective de la paix, aux soins de santé de qualité à offrir à la population et à d'autres besoins vitaux.

Riposte ordonnée contre l'ennemi

"Vous avez suivi le discours du Président de la République. Une riposte ordonnée. Cette riposte, nous la faisons sur six fronts. Il y a le front militaire. Vous avez vu le Gouverneur militaire. Vous avez suivi ce qu'il a dit. La flamme de la résistance ne s'étendra jamais. Une République une et indivisible. Du côté militaire, il y a des choses qui se font. Du côté diplomatique, j'ai parlé, tout à l'heure, de différentes prises de position qui ont été claires et des menaces qui pèsent, désormais, sur le Rwanda.

Je pense qu'il ne sera plus qu'une question des jours parce que l'horreur qui a été vécu à Goma est intolérable. L'horreur d'avoir une armée déployée dans un pays voisin, plus de dix mille hommes venir dans le seul objectif de tuer et de semer la terreur, c'est des actes qui ne peuvent pas rester impunis.

Tous les contacts diplomatiques qui se font à ce niveau. Vous avez suivi le débat au niveau du Conseil de sécurité, qui s'est réuni deux fois, en 48h, c'est illustratif de notre détermination sur ce front-là. Sur le front économique, nous savons qu'ils n'ont pour dessein que de piller, de voler. Mais, il y a un travail qui continue de se faire en ce moment, qui documente. Tout ce qu'ils pillent, nous serons en mesure de le récupérer d'une manière ou d'une autre.

Sur le front judiciaire, je dois ajouter que sur ce front tous les faits de crime de guerre que nous recensons. (...), compter les morts des casques bleus, s'attaquer aux infrastructures des Nations Unies, est constitutif de crime de guerre. On a attaqué, on a tué des militaires de la SAMIRDC, une mission soutenue par l'Union Africaine. En réalité, on a sapé tous les principes du Droit international. Cela ne peut pas rester impuni", a dénoncé le Porte-parole du Gouvernement.

Tous pour la défense de la RDC

Il a, par la même occasion, encouragé tous les congolais, dans un élan de patriotisme, à se mobiliser, comme un seul homme, pour barrer le chemin à l'ennemi. "Ici, je rappelle qu'il faut défendre la République démocratique du Congo avec ce que vous avez... De toutes les façons, nous tous, nous devons nous considérer comme réservistes pour répondre à l'appel de la patrie.

Cet appel de la patrie se fera de la manière ordonnée... Le Chef de l'Etat a dit, défendre la patrie est un devoir sacré. Donc, chaque congolais, chaque congolaise, partout où il se trouve, dans le monde, avec ce qu'il a, va contribuer à la fin de cette guerre", a insisté le Ministre Patrick Muyaya.

Roger Kamba, Ministre de la Santé, a appelé, pour sa part, ses compatriotes à adopter une attitude patriotique, en posant des gestes qui sauvent. Il a rappelé que ses services, depuis quelques jours, sont à pied d'oeuvre pour assurer la protection de la santé de la population victime de la barbarie de l'armée rwandaise.

Le Ministre Roger Kamba a martelé sur la solidarité, appelant les uns et les autres à donner de leur sang, au Palais du peuple, pour les kinois, en vue de sauver les militaires et d'autres compatriotes alités dans les hôpitaux de Goma.

A pleine voix, il a affirmé que son Ministère se chargera, en collaboration avec la Croix rouge et d'autres structures sanitaires partenaires, à acheminer toute la banque sanguine à destination pour le bien des compatriotes qui passent des moments difficiles.