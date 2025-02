Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Les dirigeants des fédérations renforcent leur capacité de gestion des organisations sportives

Dans le cadre de la solidarité sportive, il s'est tenu, le 2 février à Brazzaville, un séminaire interfédéral de renforcement des capacités à l'endroit des membres du bureau exécutif des fédérations de close combat, de kyuksul, de tonfa et d'hapkido.

Le séminaire a réuni les dirigeants des quatre fédérations et les membres de leurs commissariats aux comptes. Il a constitué, selon ses initiateurs, une bonne manière de prise de fonction, une adaptation dans la gestion de leurs organisations sportives respectives.

Cela a été, en effet, un véritable moment de partage d'expériences et de connaissances qui a été animé par le représentant légal de la Fédération internationale de close combat, le moniteur Roland Francis Mahoungou. Il a été ainsi question d'évoquer les points sur l'engagement individuel et collectif, l'organigramme fédéral, la présentation sportive, l'orientation à l'endroit des présidents, des secrétaires généraux ainsi que la gestion financière, la communication, le protocole, le suivi et l'administration.

Selon lui, l'engagement dans une structure est libre mais chacun doit apporter son savoir-faire pour la faire vivre. « Chacun sera évalué et jugé à la fin du mandat selon ce qu'il aura fait. La fédération n'est pas un dortoir, ni un centre de repos mais plutôt un centre de réflexion et de vivacité pour permettre aux athlètes et autres acteurs de conduire activement leurs organisations », a expliqué Roland Francis Mahoungou.

Cette activité interfédérale s'est tenue quelques jours seulement après les assemblées générales constitutive, ordinaires et électives de ces fédérations. Les participants ont salué l'initiative et la plupart d'entre eux ont émis le souhait de la voir se tenir régulièrement.