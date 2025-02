Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Faire évoluer l'outil de défense

La conférence de planification destinée aux commandants des zones militaires se sont tenus du 30 janvier au 1er février, sous la direction du chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, en présence des membres du commandement militaire. Les résultats des travaux, tels que mentionnés dans le rapport, témoignent de ce que les objectifs ont été atteints, au regard des conclusions prises.

Le chef d'état-major général des FAC a insisté sur trois prescriptions en complément des recommandations issues des travaux qui devraient guider les participants dans le rôle de commandant et de manager public. « Il s'agit de s'approprier les textes, les connaître, les structurer, les étudier, les faire connaître et étudier. C'est ainsi que l'on doit savoir ce que l'on doit faire, et le faire conformément aux procédures et aux différents règlements. Cela est indispensable pour que tout le monde parle le même langage et agisse parfaitement en symbiose », a déclaré Guy Blanchard Okoï, dans son mot de clôture.

Ainsi a-t-il demandé aux participants « d'insuffler, à l'initiation » de ce qui a été « entrepris durant les trois jours de la conférence de planification, cette méthode au coeur de » leurs « états-majors respectifs». Il a ajouté que « cela induit leur indication dans la formation continue du personnel sur la manière de conduire un travail dans le fond, la forme, le format et surtout le respect des délais. La tyrannie du temps nous l'oblige ».

Conscient du potentiel et des défis que représente l'auto-évaluation, Guy Blanchard Okoï a voulu que celle-ci soit instituée dans les structures de commandement avant de faire les évaluations des structures subordonnées. De même, a-t-il signifié, un contrôle interne tous les deux mois des états-majors, du niveau des états-majors des grandes formations, est une indication temporelle qui devrait conduire à élever rapidement le niveau individuel et collectif des organes de planification et de coordination des opérations.

Il a indiqué par la même occasion que la mise en oeuvre de toutes ces ambitions partagées pour 2025 exige que « vous identifiez, que vous disposiez du personnel qualifié, désigné discipliné, compétent et faisant preuve d'ingéniosité pour que vous formiez à votre école. C'est en cela que je vous enjoins de développer en hommes les vertus de discipline, de sacrifice, de loyauté avec au premier plan la vertu du patriotisme.

Elles doivent être consolidées par l'endurcissement physique et la persévérance à l'effort, autant qu'à l'obéissance et au bon commandement. Et aussi, par le goût d'apprendre et d'entreprendre. Ce sont là, les forces morales que nous devons faire absolument acquérir à nos officiers, à nos sous-officiers en état-major et dans les unités à tous les personnels ».

En outre, il a révélé que le passage du ministère de la Défense nationale en 2026 du budget de moyen au budget en mode programme impose d'ores et déjà une nouvelle démarche programmatique qu'il faille intégrer. C'est pourquoi, il a exhorté tout le monde à s'imprégner les nouveaux outils liés à cette nouvelle donne et de travailler par anticipation pour avoir le recul nécessaire afin d' assainir les budgets...

La sécurisation des frontières est une mission régalienne des forces armées, de la force publique qui a été placée au rang des missions spécifiques pour l'année 2025 par le président de la République, chef suprême des armées, lors du dernier réveillon d'armes. « A cet effet, il est nécessaire de faire effort sur l'intensification de la collecte, de l'analyse et l'exploitation des informations pour anticiper et répondre au mieux du besoin sécuritaire du moment. D'ailleurs, le renforcement des efforts mutuels et du travail collaboratif dans un dialogue méthodique entre les différents acteurs devra tendre vers un compte rendu fluide et à temps du renseignement opérationnel permettant d'éclairer la prise d'une décision rapide à la hiérarchie (...) », a-t-il prévenu.