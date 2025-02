Congo-Kinshasa: Unité nationale et riposte - L'appel du président Tshisekedi face à la crise à l'Est du pays

Dans son adresse à la nation le mercredi 29 janvier 2025, le président Félix Tshisekedi a dénoncé l'escalade militaire dans la ville de Goma au Nord Kivu menée par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, la qualifiant

« D'offense à notre histoire » et promettant une « riposte vigoureuse et coordonnée ».

Face à cette situation préoccupante, le chef de l'état a appelé la population à résister avec courage et à garder son calme.

Il a instruit le gouvernement de réduire le train de vie des institutions, de leurs animateurs et a exhorté le secteur privé à

Contribuer à l'effort de guerre. Il a aussi appelé les jeunes Congolais à s'enrôler dans l'armée.

Cet appel à la mobilisation générale a été également relayée par le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement le samedi 01 février dernier lors du briefing de presse qu'il a coanimé avec le ministre de la Santé

Pour bon nombre des Congolais, au regard de la situation sécuritaire préoccupante à l'Est de la RDC en général et dans la ville de Goma en particulier, l'heure est venue de mettre de côté nos divergences de quelque nature que ce soit, de nous unir tous autour du chef de l'Etat et de son gouvernement et de se mobiliser pour la reconquête de tous les espaces du territoire congolais occupés par les rebelles du M23 avec l'appui des forces armées rwandaises.

Les auditeurs ont échangé avec Me Dieudonné Tshibwabwa Mbuyi, analyste politique et avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, de Kinshasa Gombe et de Kananga en RDC, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.