Sénégal: Ligue 1 (13e journée) - L'Us Gorée marque le pas, un bon coup à jouer pour Jaraaf

Accrochée à domicile par le Casa Sports (0-0), l'Us Gorée va encore garder les commandes au terme de la 13eme journée entamée ce week- end. Mais le club insulaire devra encore hausser le rythme pour s'assurer du titre de champion honorifique de champion à mi-parcours. Avec 28 points, le leader goréen n'est plus qu'à six points du Jaraaf (2e, 22 points). Des « Vert et blanc » auront un coup à jouer lors de la réception, ce lundi, de l'Us Ouakam à deux journées de la fin de la phase aller.

Leader du championnat, l'Us Gorée a été accrochée (0-0) samedi sur sa pelouse du stade Djaliguy Bagayoko, par l'équipe du Casa Sports en match comptant pour le 13e journée de Ligue 1. Le leader goréen lâche deux précieux points et relance en même temps le suspense pour l'attribution du titre honorifique de champion à mi-parcours à deux journées de la fin de la phase aller du championnat.

Avec 28 points, l'équipe du président Augustin Senghor est désormais à six points de son suivant immédiat, Jaraaf. Actuel dauphin, le club « Vert Blanc » (22 points) aura donc un bon coup à jouer ce lundi lors de la réception, au stade municipal de Yoff, de l'Us Ouakam (9e ; 16 points) en match comptant pour la 13e journée retard.

Un résultat positif leur permettra d'accentuer un peu plus la pression sur l'Us Gorée et espérer reprendre la tête du classement à l'entame de la phase retour. D'autant qu'ils ont encore un match retard à jouer contre Guédiawaye.

En attendant, la 13e journée a été marquée par le large succès de Dakar Sacré coeur qui a remporté largement (3-0) samedi au stade municipal de Yoff, le derby des « Académiciens » contre Oslo F.A de Grand Yoff (6e, 18 points). Ce qui lui permet de chiper, à son adversaire du jour, la 5e place (19 points).

De sa position de première équipe non relégable, l'As Pikine a pour sa part profité de la réception de la Sonacos (11e, 14 points) pour relever la tête et renouer avec la victoire (1-0). Ce qui lui permet de grapiller des points et de remonter à la 12e place avec 14 points.

En revanche, rien ne va du côté de Teungueth FC. Malgré le changement d'entraîneur suite à son élimination en Coupe du Sénégal, le champion en titre n'y arrive pas puisqu'il a été neutralisé (1-1) sur sa pelouse du stade Ngalandou Diouf, par Guédiawaye FC (6e ; 17 points). Les Rufisquois perdent deux places et se voient reléguer à la 10e place (14 points).

Pour les autres rencontres, Génération Foot a décroché trois précieux points en remportant le duel (1-0) qui l'a opposé à domicile au stade Lat Dior aux Thiéssois de Wallydaan (3e ; 21 points).

Les Académiciens grimpent au classement en quittant provisoirement la 11e pour la 7e place. En déplacement au stade Masséne de Fatick, l'ASC HLM de Dakar et le Jamono de Fatick se sont quittés dos à dos (0-0). Un résultat qui place les promus dakarois à la 13e place (13 points) à un point des Ziguinchorois du Casa sports, première équipe non relégable (15e ; 12 points).

Mais, il enfonce davantage les Fatickois au bas du classement (16e, 10 points). Dans la zone rouge, les Saint Louisiens (15e, 10 points) seront encore à la relance en accueillant ce lundi au stade Issa Mbaye Samb de Kébémer, l'AJEL de Rufisque (8e, 16 pts).

Omar DIAW

Résultats 13e journée

Dakar Sacré Coeur - Oslo F.A (3-0)

US Gorée - Casa Sports (0-0)

Génération Foot - Wallydaan ( 1-0)

Jamono Fatick - HLM de Dakar (0-0)

Teungueth FC - Guédiawaye FC ( 1-1)

AS Pikine - Sonacos de Diourbel ( 1-1)

Ce lundi 3 février

Stade Issa Mbaye Samb de Kébémer

Linguère - AJEL de Rufisque

Stade municipal de Yoff (16h30)