Sénégal: Vol de bétail au pays/Endémie et impunité - Le cercle vicieux

Au Sénégal, le vol de bétail est à l'origine de pertes annuelles estimées à 2 milliards de francs Cfa. Pourtant, l'Assemblée nationale avait voté en 2017 une loi pour renforcer la répression par la criminalisation. Plusieurs années après, faute d'une application dudit texte, le phénomène continue au grand dam des éleveurs qui sont dépossédés de leurs biens. Le vol de bétail qui alimente la commercialisation incontrôlée de viande destinée à la consommation nourrit également la criminalité dans la sous-région minée par une insécurité grandissante.

A Dinguiraye, une localité en plein bassin arachidier, dans la région de Kaolack, le « louma » ou marché hebdomadaire se tient tous les dimanches.

Le 25 janvier 2025, peu après 13 heures, les éleveurs y sont malgré la chaleur qui commence à s'installer dans le Saloum (région centre du Sénégal). Ils se regroupent à l'ombre d'un arbre. La sécurité de leur cheptel est source d'inquiétudes. Le vol de bétail est leur préoccupation majeure.

En présence de la délégation du Fonds alimentaire mondial (Fao) et du président national du comité de lutte contre le vol de bétail, Aboubacar Bitéye, les éleveurs veulent tous se faire entendre. Chacun tient à raconter sa mésaventure. Des animaux perdus dont les auteurs du forfait pourtant connus, sont libres, c'est le quotidien de plus d'un.

Parmi eux, Aliou Bâ, un jeune éleveur qui, dans la nuit du 2 janvier 2025, a vu son troupeau pris par des voisins dont il est convaincu de leur culpabilité. « Un individu de mon village est venu aux alentours de 22 heures avec deux complices inconnus et a volé une trentaine de boeufs, d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA ».

En plus du témoignage d'un proche du présumé coupable, et les réquisitions téléphoniques, le mis en cause était en liberté au moment de notre passage. Nous avons été informés qu'après avoir eu écho de sa mésaventure, les hautes autorités du pays, ont pris en charge le dossier et le présumé coupable, est actuellement aux mains de la justice.

Dans la cohue du marché de Dinguiraye, au milieu d'un brouhaha plus marqué par le beuglement des vaches, Arame Diop, une dame d'une soixantaine d'années, cherche, elle aussi à prendre la parole. On lui a dérobé une douzaine de chèvres, un investissement avec lequel elle comptait s'occuper sa progéniture orpheline de père. « Les voleurs se réfugient dans la forêt et prennent nos animaux.

Nous les connaissons, mais ils ne sont jamais condamnés après être appréhendés. On m'a pris 12 chèvres. Elles sont jusqu'à présent introuvables. Avec mes économies, j'essaie de me mettre à l'élevage, mais on me prend tout. Je suis veuve et mon bétail me permet de survivre», se désole-t-elle.

Dans le Saloum, le refrain est partout le même. A Missirah Wadène, dans la région de Kaffrine, l'élevage y est un moyen d'intégration au-delà de l'apport économique comme en atteste la présence des communautés maures et maliennes qui sont fortement présentes dans la ville.

Le marché hebdomadaire qui s'y tient tous les jeudis, est un lieu de rencontre sous-régionale.

A Missirah Wadène, l'élevage fait « bouillir la marmite ». Le marché hebdomadaire est une occasion de faire des affaires, mais les vols ne manquent pas là aussi. Même la volaille n'y échappe pas. « En pleine couvage, on les sort les poules de leurs abris », déplore Alima Dicko, une mauritanienne.

Les malfrats adoptent maintenant la ruse de se faire passer pour des clients le jour du marché pour tromper la vigilance des éleveurs. Pour préserver l'activité économique de sa commune, le maire de la ville, Moustapha Ndong, a mis en place des comités de surveillance. « A mon arrivée à la municipalité, le marché était peu fréquenté. Les éleveurs craignaient le vol de bétail qui s'opérait en plein jour. Depuis qu'on a installé des comités de vigilance, l'intensité a diminué », se réjouit-il même s'il reconnaît par ailleurs, la persistance du problème.

Une vingtaine de camions débarque chaque jeudi à Missirah Wadéne. Le président de l'association de la communauté mauritanienne, Abdoulaye Dicko, plaide pour plus de soutiens aux comités de surveillance qui « manquent de tout », à son avis. Pour soutenir ces jeunes qui assurent la sécurité du cheptel, dit Abdoulaye Dicko, « il a été décidé que chaque camion qui arrive à̀ Missirah Wadéne, verse une somme de 15 000 francs aux comités, les éleveurs locaux quant à eux, déboursent 10.000 francs le mois ».

A Ndiédieng, le vol de bétail pousse les jeunes à l'exode rural

Le marché à bétail de Mbirkilane a été est construit sur les fonds de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). L'infrastructure est bâtie sur une superficie de quatre hectares. Des milliers de bovins et de petits ruminants y sont débarqués chaque dimanche selon les agents vétérinaires, le jour de marché. Ici, des hommes enturbannés, jeunes et vieux n'ont cure de la poussière ou du soleil au zénith qui impose sa loi.

Le seul espoir que nourrissent ces éleveurs est de faire de bonnes affaires. Le président du foirail, Amadou Seydou Ba, déplore l'insuffisance des sanctions, une des causes de la récidive. « L'application de la loi criminalisant le vol de bétail est la seule solution au problème », soutient-il. Le président des éleveurs de Mbirkilane, Demba Bâ, appelle à une forte réaction de l'Etat.

Ndramé Escale pas éloigné de Keur Madiabel, est au bout d'une piste latéritique de plusieurs kilomètres. Les éleveurs n'y dorment que d'un seul oeil. Le vol de bétail, et la proximité de la Gambie, créent une psychose chez les habitants. Le maire de la localité, Hamidou Diop, déplore les pertes d'investissements.

« Des éleveurs qui ont contracté prêts bancaires pour investir dans l'élevage ont tout perdu. Ce qui est très regrettable. La proximité de la commune avec la Gambie facilite le recel ». Selon Hamidou Diop, « l'identification du bétail permettra de renforcer la lutte contre le vol ».

Le président des éleveurs de Ndramé Escale, quant à lui, déplore le manque de vigilance des éleveurs. Non loin de Ndramé Escale, Ndiédieng aussi est en proie au vol de bétail. Le maire Abdoul Aziz Mbodj, déplore l'exode massif des jeunes de la commune qui s'explique par leur désoeuvrement après la saison des pluies.

« Ndiedieng est une zone agro-sylvo-pastorale. C'est une zone d'agriculture et d'élevage. Après l'hivernage, la plupart des gens réinvestissaient leurs ressources tirées de l'agriculture, dans l'élevage. Maintenant, du fait de l'ampleur du phénomène, certains hésitent à investir dans le bétail », se désole-t-il. C'est pourquoi, une fois l'activité agricole terminée, une grande partie de jeunes quitte notre commune, pour aller vers d'autres horizons », ajoute-t-il. Le vol de bétail a un impact négatif dans les finances de la municipalité.