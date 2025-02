Maroc: Le Forum africain de la cybersécurité ouvre ses travaux à Rabat

Rabat — Le Forum africain de la cybersécurité a ouvert ses travaux, lundi à Rabat, sous le thème "Intelligence artificielle et cloud de confiance : un pilier pour le renforcement de la cybersécurité".

Organisé en exécution des Hautes Instructions Royales par la Direction Générale de la Sécurité des systèmes d'information (DGSSI), relevant de l'Administration de la Défense Nationale, cet événement qui se poursuit jusqu'au 5 février est marqué par la participation d'experts, marocains et étrangers, de hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprises, des professionnels de la cybersécurité, des chercheurs et des académiciens.

La cérémonie d'ouverture du forum, tenu en partenariat avec Smart Africa, s'est déroulée en présence notamment du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, ainsi que des présidents et représentants de Conseils de cybersécurité de plusieurs pays arabes et africains.

Le Forum africain de la cybersécurité, centré sur les enjeux stratégiques liés à la transformation numérique et à la sécurisation du cyberespace en Afrique, aborde des thématiques portant sur la transformation de la cybersécurité et le renforcement de la résilience numérique du continent, la sécurisation et l'optimisation des opérations industrielles, avec un focus sur les secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz, ainsi que la protection des grands événements internationaux, notamment la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques.

Au menu figurent aussi des ateliers axés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la détection des menaces, l'analyse prédictive et l'automatisation de la sécurité dans DevSecOps, en plus de l'amélioration de la gestion des risques.

De même, le forum prévoit la tenue de la réunion annuelle des Autorités nationales de cybersécurité africaines (ANCA), dont le Royaume du Maroc (DGSSI) assure la vice-présidence, ainsi que la réunion de haut niveau sur l'Intelligence artificielle pour l'Afrique, initiée sous l'égide de Smart Africa, pour explorer des initiatives stratégiques dans ce domaine.