Burkina Faso: De la savane à la fête du Printemps - Le dialogue des cultures

Lorsque les premiers rayons du soleil illuminent les vastes plaines du Maasai Mara, le spectacle majestueux des gnous et des zèbres traversant la savane ne manque pas d'inspirer un sentiment de profond respect. Ce phénomène, connu sous le nom de la Grande Migration, est l'un des trésors naturels les plus spectaculaires du Kenya, et fait l'objet d'une curiosité universelle. L'année dernière, China Media Group (CMG, Groupe des Médias de Chine) Africa a diffusé cet événement unique en direct, captivant un public mondial et enregistrant plus de 58 millions de vues.

Sur les réseaux sociaux chinois, le programme a eu un succès énorme et suscité d'innombrables commentaires. Il s'est ainsi créé un lien nouveau et chaleureux entre les internautes émerveillés et ce continent lointain. En tant que chef du bureau de CMG Africa, mon lien avec le continent africain, qui s'étend sur plus de dix années, m'a conduite dans un voyage d'exploration des interactions culturelles.

CMG Africa s'engage à relater au monde les histoires et les anecdotes qui unissent l'Afrique et la Chine. La diffusion en direct de la Grande Migration ne fut pas seulement un événement médiatique : ce fut aussi l'occasion d'entamer un dialogue entre civilisations. Tout comme la migration symbolise le cycle de la vie, les échanges culturels croissants entre la Chine et l'Afrique continuent de renforcer les liens entre ces deux mondes qui ont en commun une longue histoire et une diversité exceptionnelle.

Ces dernières années, des initiatives telles que l'établissement des Instituts Confucius, qui font connaître les traditions chinoises aux étudiants africains, le projet «Twinkle Star » de CMG, qui organise des projections de dessins animés et des concours de dessin pour les enfants, ou encore la campagne « Speaking for Nature », qui met en lumière nos responsabilités environnementales communes, ont permis aux échanges sino-africains de prospérer dans les domaines de l'éducation, de la créativité et des défis globaux partagés.

En2023, le Forum de Coopération des Médias CMG a renforcé ces liens en offrant une plateforme de dialogue et de collaboration aux professionnels des médias de Chine et des pays africains. Ces initiatives, tels des ponts culturels, ont créé des liens durables qui touchent la vie des peuples. Les relations d'amitié entre la Chine et l'Afrique ont toujours été fondées sur le respect mutuel et la compréhension réciproque.

Lors du Sommet de Pékin 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), l'« Action de partenariat pour les échanges humains et culturels »a été désignée comme l'une des « dix Actions de partenariats sur la modernisation ». Cette initiative illustre le pouvoir des échanges culturels - bien plus qu'un simple hommage aux traditions des uns et des autres, elle agit comme un pont qui rapproche les coeurs, renforce l'amitié et nourrit une vision commune de l'avenir. Un nombre croissant de Chinois découvre l'Afrique comme une terre d'histoires préservées grâce à son riche patrimoine culturel immatériel.

La musique Mbira du Zimbabwe et Sansi du Malawi, vénérée comme la « voix des ancêtres », maintient les liens spirituels des populations locales par des cérémonies et des récits traditionnels. La mélodie de la musique des chasseurs du Mali préserve la sagesse communautaire en matière d'histoire et de nature. La danse des masques Zaouli de Côte d'Ivoire illustre l'identité culturelle et l'harmonie sociale à travers des mouvements complexes et une symbolique artistique.

Le Fichee-Chambalaalla, un festival du Nouvel An célébré par le peuple Sidama en Éthiopie, incarne l'espoir et les retrouvailles à travers des repas partagés et des rituels animés. Ces traditions transcendent leur statut de patrimoine culturel pour devenir un rappel du désir universel de l'humanité de célébrer, de se relier et d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. De même, les traditions culturelles chinoises, bien que très anciennes, n'ont rien perdu de leur vitalité.

Parmi elles, la Fête du Printemps, également appelée « Nouvel An chinois», occupe une place particulière. Symbole précieux de réunion familiale, d'harmonie et de renouveau, elle marque un moment privilégié où les membres de chaque foyer se retrouvent dans la joie. Pendant cette période, les maisons résonnent de rires, les lanternes illuminent les rues, et une effervescence festive envahit chaque recoin de la ville. Chaque détail de la fête-qu'il s'agisse de partager un dîner en famille, d'afficher des couplets de voeux ou d'allumer des feux d'artifice - incarne les meilleurs souhaits pour l'année à venir.

Selon le calendrier lunaire traditionnel chinois, la Fête du Printemps de cette année est fixée au 29 janvier 2025. En décembre 2024, « La Fête du Printemps, pratiques sociales du peuple chinois pour célébrer le Nouvel An traditionnel » a été officiellement inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, renforçant ainsi l'importance de cette fête pour les cultures du monde entier.

Malgré leurs formes diverses, qu'il s'agisse des célébrations africaines ou du Nouvel An chinois, toutes reflètent la force de la culture, une force capable de transcender le temps et l'espace pour unir les coeurs et tisser des liens émotionnels et spirituels. La veille du Nouvel An chinois représente le point culminant des festivités de la Fête du Printemps.

Ce soir-là, les familles se réunissent autour du traditionnel dîner de réveillon, un moment de partage marqué par une coutume désormais incontournable : regarder le Gala de la Fête du Printemps annuel organisé par CMG. Depuis sa première diffusionen1983, ce programme s'est imposé comme un rendez-vous irremplaçable pour les 1,4 milliard de Chinois à travers le monde.

Certifié par le Guinness World Records comme l'émission télévisée la plus suivie à l'échelle mondiale, le gala propose un éventail riche et varié de spectacles - chansons, danses, arts martiaux traditionnels et sketches comiques-qui accompagnent les téléspectateurs jusqu'à minuit pour accueillir l'arrivée de la nouvelle année. Comme le dit un proverbe chinois : « Ce qui est propre à une nation est également précieux pour le reste du monde. » Ces dernières années, les diffusions en direct du gala de la Fête du Printemps de CMG se sont mondialisées et ont atteint des spectateurs dans de nombreuses régions, y compris en Afrique.

Cette année, CMG diffuse le gala sur des écrans extérieurs dans 19 villes de 17 pays africains, et nous présenterons les célébrations du Nouvel An chinois aux spectateurs africains à travers des plateformes en ligne et hors ligne. Nous espérons sincèrement que le public africain pourra se joindre à nous pour découvrir la joie et la richesse de la Fête du Printemps.

Qu'il s'agisse de performances éblouissantes, de traditions festives ou de voeux sincères pour la nouvelle année, nous croyons que l'esprit de la Fête du Printemps-incarnant la réunion, le renouveau et les liens familiaux-résonnera profondément auprès des spectateurs africains. Par le biais du gala, nous visons à créer une expérience culturelle unique, renforçant la compréhension et les liens émotionnels entre la Chine et l'Afrique.

Alors que l'Année du Serpent approche, je tiens à vous adresser, à vous et à vos proches, mes voeux les plus sincères de bonheur, de prospérité et de santé. Que les peuples de Chine et d'Afrique continuent, dans cette nouvelle année, à avancer main dans la main vers des demains plus radieux, écrivant ensemble un nouveau chapitre d'amitié dans un avenir partagé.