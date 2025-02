Ile Maurice: Harshini Nethra, jeune prodige indienne en tournée

À seulement 16 ans, D. Harshini Nethra, jeune chanteuse originaire de Vizhupuram, dans l'État du Tamil Nadu, est déjà une étoile montante de la scène musicale indienne. Finaliste et lauréate de plusieurs prestigieuses compétitions dans la Grande péninsule, elle a conquis le public avec sa voix qualifiée d'exceptionnelle, souvent comparée à celle de la célèbre chanteuse Vaikom Vijayalakshmi. Durant la période pieuse de Cavadee, qui a commencé hier, Harshini est au coeur d'une tournée musicale à travers le pays, promettant des moments inoubliables de partage et de dévotion.

Harshini, qui étudie la musique carnatique, a déjà un parcours impressionnant. Finaliste de l'émission Jaya TV Star Singer, elle a remporté le titre de Golden Voice of Chennai et s'est distinguée dans d'autres concours tels que Vijay TV Super Singer et Pothys Star Singer. Elle est également chanteuse de playback pour le cinéma tamoul, ayant prêté sa voix au film Annapoorani ainsi qu'à quatre nouvelles productions.

Grâce au soutien de la Fédération des temples tamouls de Maurice et de plusieurs mécènes locaux, notamment Nadess Gounden, président du Siva Soopramanuar Kovil de Bel-Air Rivière-Sèche, Indiren Nowsadick, président du temple Raamar à Henrietta, MC Building LTD et Ramaswamy & Ramaswamy Co LTD, Harshini se produira dans plusieurs régions. Elle se produira pendant les dix jours de célébrations de Cavadee. Une expérience où spiritualité et art se rejoignent.

Son accompagnateur principal sera le violoniste mauricien Pooven Murden, spécialiste de musique carnatique et membre du groupe Raagalayam.

L'organisateur musical, Kadrivel Sornum, souligne l'importance de cette initiative : «Amener Harshini à Maurice vise à montrer que la musique classique peut toucher toutes les générations, même les plus jeunes. C'est un message d'espoir et d'unité.»

Harshini a reçu les éloges de personnalités influentes du milieu musical indien, telles qu'Anuradha Sriram, Jonita Gandhi et Yuvan Shankar Raja. Son style, à la croisée des genres traditionnels et modernes, lui a permis de faire le pont entre les racines culturelles tamoules et les attentes d'un public contemporain.

Les organisateurs invitent les Mauriciens à venir nombreux assister aux concerts de la jeune chanteuse : «Malgré nos ressources limitées, nous avons fait de notre mieux pour organiser cette tournée. C'est une chance unique de découvrir une artiste au talent rare.»