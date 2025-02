Ile Maurice: Des arrestations mais l'énigme reste non résolue

Deux autres compatriotes de Jamenul Islam Tito, Bangladais de 43 ans, retrouvé mort, mardi, ont été arrêtés par des éléments de la Major Crime Investigation Team, jeudi. Il s'agit d'un homme de 34 ans, interpellé pour outrage à l'enquête criminelle, et d'une femme. Ils ont vécu un certain temps avec le Bangladais à Chemin-Grenier et devront être interrogés en présence d'un interprète. Les deux sont en situation irrégulière à Maurice.

Pour rappel, le corps sans vie de Jamenul Islam Tito a été retrouvé dans la soirée du mardi 28 janvier dans la salle de bains de la maison qu'il occupait à Chemin-Grenier. Si, dans un premier temps, la police pensait à une mort naturelle, le rapport d'autopsie a balayé cette hypothèse. Les médecins légistes, les Drs Maxwell Monvoisin et Prem Chamane, ont attribué son décès à une compression de la nuque. La thèse d'acte criminel (foul play) a alors été privilégiée.

Jamenul Islam Tito travaillait dans une boulangerie et vivait dans cette maison depuis décembre dernier. Il était également en situation irrégulière. Son permis de travail, délivré par une compagnie de construction indienne ayant obtenu un contrat pour la construction du New Eye Hospital au Réduit Triangle, à Moka, avait expiré depuis le 10 février 2020.

Un autre Bangladais de 45 ans, ex-colocataire du défunt et également en situation irrégulière, avait été arrêté par la brigade criminelle de Chemin-Grenier, mercredi. Il a déclaré ne rien savoir dans cette affaire et de ne plus avoir eu de nouvelles de Jamenul Islam Tito depuis longtemps.