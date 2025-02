Afrique: Le marché africain de l'internet mobile s'emballe, la demande explose

Avec un taux de pénétration de l'internet mobile de 27 % et une demande croissante, le marché africain des télécommunications mobiles est très compétitif.

Malgré une forte consommation de vidéos (91,8 % les regardent chaque semaine), seuls 320 millions de personnes sur 1,1 milliard utilisent l'internet mobile en Afrique subsaharienne.

Avec un taux de pénétration de l'internet mobile de 27 % et une demande croissante, le marché africain des télécommunications mobiles est très concurrentiel. Les cinq premiers opérateurs - MTN, Orange, Airtel, Maroc Telecom et Vodafone - contrôlent la majeure partie du marché, mais plus de 150 acteurs se disputent l'espace.

MTN est en tête avec 150 millions d'utilisateurs de l'internet mobile dans 15 pays, suivi par Orange (90 millions) et Airtel (66 millions, 14 pays). Vodafone domine l'Afrique de l'Est grâce à Safaricom et Vodacom, tandis que Maroc Telecom se concentre sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

La concurrence féroce a conduit à des baisses de prix agressives, réduisant considérablement le coût des données. En Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Cameroun, le prix du gigaoctet est passé de 5 dollars en 2020 à 1 ou 2 dollars en 2024. Toutefois, cette pression sur les prix a ralenti les investissements dans les infrastructures 4G et 5G. Malgré une forte consommation de vidéos (91,8 % les regardent chaque semaine), seuls 320 millions de personnes sur 1,1 milliard utilisent l'internet mobile en Afrique subsaharienne. L'investissement dans les infrastructures reste essentiel, car la pénétration du haut débit devrait doubler d'ici à 2030.

Points clés à retenir

L'adoption de l'internet mobile en Afrique est en plein essor, mais les faibles marges menacent l'expansion des infrastructures. Les opérateurs de télécommunications ont du mal à trouver un équilibre entre l'accessibilité financière et la mise à niveau des réseaux, en particulier dans la CEDEAO, où la pénétration de la 4G devrait passer de 26 % à 48 % d'ici à 2030. La consommation de vidéos stimule la demande, mais de nombreuses personnes n'ont pas un accès fiable en raison des contraintes de coûts, de l'instabilité politique et des lacunes de l'infrastructure.

La récente augmentation de 50 % des tarifs au Nigeria met en évidence les difficultés des opérateurs à maintenir leurs réseaux sous la pression des prix. Malgré les défis, l'investissement dans la fibre optique, la 4G et la 5G est essentiel. Les gagnants de la bataille de l'internet mobile en Afrique seront ceux qui parviendront à concilier accessibilité financière et investissement dans les infrastructures, assurant ainsi la croissance à long terme des réseaux tout en répondant à la demande numérique croissante du continent.