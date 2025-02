Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 février 2025

Benin/CRIET: la demande de liberté provisoire demandée pour Jean Léon Olatoundji, rejetée

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a refusé d’accorder la liberté provisoire à Jean Léon Olatoundji, ancien chef d’état-major de la marine béninoise. L’officier supérieur, impliqué dans deux affaires distinctes, devra donc rester en détention provisoire.

Les avocats de Jean Léon Olatoundji avaient plaidé en faveur de sa libération provisoire, mettant en avant sa résidence permanente avec sa famille pour garantir qu’il reste à la disposition de la justice. Cependant, la Cour a estimé que les garanties avancées n’étaient pas suffisantes pour justifier une telle mesure. (Source beninwebtv)

Gabon Global Gateway Investment Forum : plus de 130 milliards pour la modernisation du Transgabonais

La tenue la semaine écoulée du « Gabon Global Gateway Investment Forum » a permis de discuter de la problématique du développement des infrastructures et plus spécifiquement du nouveau Programme de Modernisation et de Sécurisation du Transgabonais, crucial pour l’infrastructure ferroviaire du Gabon. En effet, ce programme sera soutenu par un don de 30 millions d’euros de l’Union européenne (UE) et un prêt de 173 millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD).

Présent lors de cet événement, le ministre des Transports Jonathan Ignoumba a mis en avant l’importance de cette subvention pour la modernisation de la voie ferrée. Selon lui, elle représente un tournant décisif dans la coopération entre l’UE et le Gabon, consolidant ainsi les relations bilatérales. « Cette collaboration sera bénéfique à la fois pour notre pays et pour l’UE, car elle vise à instaurer un développement durable et inclusif », a-t-il affirmé. (Source GabonMediTime)

Forum mining Indaba : Judith Suminwa dénonce l'inaction de la communauté internationale face à l'exploitation illégale des minerais de la RDC ‎

Lors de l'ouverture, lundi 3 février 2025, de la 31ème édition du Forum Investing in African Mining Indaba, à Cape Town, en Afrique du Sud, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka‎, n'a pas caché sa colère et son indignation face aux atrocités qui continuent d'être perpétrées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'Est de son pays.

Cette rencontre qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, les entreprises internationales du secteur minier ainsi que les organisations de la société civile, se tient dans un contexte particulier de l'agression de la République démocratique du Congo, par le Rwanda sur fond de l'exploitation illégale de ses ressources minières. (Source mediacongo)

L’OMS tente d’empêcher le départ des USA

Les responsables de l’OMS tentent le tout pour le tout pour retenir les Etats-Unis de Donald Trump.

Le président américain a annoncé son intention de retirer son pays de cette organisation mondiale de la santé, une position fortement décriée à Genève où se trouve le siège de l’OMS. Son directeur général adjoint Michael Ryan s’insurge : je vous rappelle à tous que le gouvernement des États-Unis ne quitte pas un bâtiment à Genève. Il ne quitte pas un secrétariat à Genève. Il quitte une communauté de nations. C’est essentiellement… c’est essentiellement une rupture avec vous, pas avec moi. Et cela doit être pris en compte par les 193 États membres représentés ici aujourd’hui. (Source maliweb)

Gestion des déchets urbains : le Congo-Brazzaville cherche des solutions durables

Le gouvernement congolais organise ce lundi une conférence sur l’assainissement urbain pour répondre à la crise de collecte des ordures dans les principales villes. Brazzaville et Pointe-Noire sont particulièrement touchées, avec des déchets qui entravent la circulation dans certains quartiers.

Les deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, font actuellement face à une importante crise de collecte des ordures ménagères. Les acteurs essaient de mettre en place des mécanismes pour assurer une collecte et gestion durable des ordures qui jonchent aujourd’hui les rues. Le cas de la capitale est patent car les ordures obstruent la circulation dans certains quartiers. (Source VOA Afrique)

Burkina Faso: plusieurs positions militaires attaquées dans la province du Soum au nord du pays

Dimanche 2 février, la ville de Djibo, dans la province du Soum, a été le théâtre d’une violente attaque. Des terroristes ont pris pour cible plusieurs positions de l’armée. Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), a revendiqué ces attaques sans donner de bilan. Pour l’instant, aucune communication officielle, ni de l’armée, ni du gouvernement.

L’attaque a débuté très tôt le matin, aux environs de six heures, heure locale. Selon les témoins joint par RFI, les terroristes sont arrivés du côté nord-est de la ville et les tirs à l’arme lourdes ont duré plus d’une heure.

Plusieurs sources donnent le bilan d’une vingtaine de morts, des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), près d’une vingtaine de blessés, certains grièvement, et beaucoup de dégâts matériels. (Source RFI)

Tanger accueille la 2ᵉ édition du Forum WEFE Nexus

La deuxième édition du Forum WEFE Nexus se tiendra les 5 et 6 février à Tanger sous le thème « Coopération multiniveaux pour un développement résilient : mettre en action le Nexus Eau, Énergie, Sécurité alimentaire, Écosystème ».

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Forum WEFE Nexus réunira des responsables politiques, des experts et des acteurs nationaux et internationaux, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué conjoint.

Après une première édition axée sur le dialogue, cette rencontre vise à traduire les réflexions en actions concrètes à travers des projets structurants et des partenariats stratégiques. (Source apanews)

Mauritanie : adoption d’une nouvelle loi anticorruption

Le gouvernement mauritanien a récemment approuvé un ensemble de réformes législatives destinées à renforcer la transparence et l’intégrité dans la gestion publique. Ce projet de loi a pour objectif, d’une part, de combler les lacunes et insuffisances juridiques observées lors de l’application de la loi de 2016.

Dans un contexte où la lutte contre la corruption demeure une priorité, le gouvernement mauritanien a récemment approuvé une série de réformes législatives destinées à renforcer la transparence et l’intégrité dans la gestion publique. Ces réformes comprennent des ajustements majeurs à la loi anticorruption de 2016. Leur objectif est de combler les lacunes juridiques identifiées lors de l’application de cette loi, tout en répondant aux exigences des conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption. (Source Africa 24)

Coopération Côte d'Ivoire-Brésil : Deux mémorandums d’entente signés

Un séminaire d'affaires Côte d'Ivoire-Brésil s’ouvert le 3 février 2025 à Abidjan. Au cours de ce business forum, des signatures de conventions ont été signés entre l’Apex Brésil et le Cepici, ainsi qu’entre Apex Brésil et l’Agence Côte d'Ivoire Export. Ce, dans le but de partager les «best practices» et de faciliter les exportations ivoiriennes, notamment vers les marchés sous-régionaux et européens.

C’est dans ce cadre que la directrice du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), Solange Amichia et le président de l’Apex Brasil, Jorge Viana ont paraphé un mémorandum d’entente. Au terme de cette signature de partenariat, la directrice du Cepici dévoilé les termes de cet accord : « Cet accord va constituer à mettre en relation les entreprises ivoiriennes et brésiliennes. Le Brésil est un géant économique en Amérique du Sud et la Côte d’Ivoire le leader dans sa zone. Les deux pays sont des puissances en agriculture ; en élevage ; le commerce, le cacao et le caoutchouc... C’est une collaboration extraordinaire », s’est réjouie Solange Amichia. (Source fratmat)

Cameroun : le MRC saisit la Cour d’appel contre le silence d’Elecam

Les avocats du collectif Souop assurant la défense du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun informe le public d’avoir pris cette option suite au silence du Conseil électoral.

Après le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral d’Elecam, le MRC saisit la Cour d’appel du Centre. Le parti que préside Maurice Kamto constate le rejet implicite de sa requête introduite le 07 janvier dernier auprès du Conseil électoral au regard du silence de ce dernier. Suivant la voie tracée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier, le parti politique saisit la Cour d’appel du Centre d’une requête. La formation politique formule l’appel contre le silence rejet du Conseil électoral. Elle demande la publication de la liste électorale nationale unique comme l’exige l’article 80 du Code électoral. (Source Journal du Cameroun)