Ethiopie: Plus de 17 400 ex-combattants réintégrés dans la société - Commission nationale de réadaptation

Addis Abeba — Plus de 17 400 ex-combattants ont terminé avec succès leur formation de réadaptation et se sont réintégrés dans la société, selon la Commission nationale de réadaptation.

La commission a examiné ses résultats semestriels de l'exercice budgétaire éthiopien en cours, qui se sont concentrés sur la démobilisation des ex-combattants, la réintégration et la réhabilitation, la mobilisation des ressources et la gestion logistique et les activités de renforcement des capacités institutionnelles.

Plus de 17 400 ex-combattants ont été réintégrés dans les communautés après avoir terminé leur formation de réadaptation dans 10 centres de démobilisation permanents et temporaires des régions du Tigray, d'Afar, d'Amhara et d'Oromia au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire en cours, a-t-on indiqué.

Abordant l'évaluation des performances, le commissaire national à la réhabilitation, Temesgen Tilahun, a déclaré que le lancement réussi du programme DDR a été déterminant, car des efforts efficaces ont été menés en termes de travail en collaboration avec les parties prenantes.

Déclarant que travailler en collaboration avec les gouvernements des États régionaux du Tigré, d'Amhara, d'Oromia et d'Afar a été très encourageant, il a ajouté qu'une telle tendance doit être renforcée.

La disponibilité des fonds du gouvernement et des donateurs a été essentielle pour renforcer les capacités institutionnelles et la prestation de services aux anciens combattants au cours de la première phase du programme, en remplissant les ressources humaines, le renforcement des capacités, l'utilisation du budget, la logistique et la gestion, entre autres.

À cet égard, les activités menées par la Commission nationale de réhabilitation jouent un rôle important dans l'instauration d'une paix durable, a déclaré le commissaire.

Il a également souligné que la commission continuera à travailler sur la mobilisation des ressources avec une priorité particulière, car les efforts de démobilisation et de réhabilitation des anciens combattants dans le pays nécessitent d'énormes ressources.