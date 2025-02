Addis Abeba — Le secrétaire général du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM), Peter Lam Both, et le membre du Politburo de l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF) Simbarashe Mumbengegwi ont salué la transformation radicale qu'Addis-Abeba a récemment réalisée grâce à un développement massif et intensif des infrastructures.

Des représentants de partis politiques frères étrangers d'Afrique et d'ailleurs ont assisté au deuxième congrès du Parti de la prospérité (PP) à Addis-Abeba.

Après avoir visité le parc de l'Unité et le musée national du palais à Addis-Abeba, le secrétaire général du SPLM et le membre du Politburo de la ZANU-PF ont exprimé leur admiration pour les progrès de l'Éthiopie et son engagement à préserver le patrimoine.

Peter Lam Both, qui avait étudié auparavant à l'Université d'Addis-Abeba, a souligné la transformation « incroyable » de la ville depuis sa dernière visite, se demandant s'il ne pouvait pas retrouver un endroit qu'il avait fréquenté à Piassa. Il a souligné les avancées significatives dans les infrastructures, notamment les routes, les bâtiments, les ponts et les chemins de fer.

Le secrétaire général a été particulièrement impressionné par la transformation des locaux du palais national d'une « zone interdite » en un espace public dynamique, désormais connu sous le nom de Parc de l'Unité, où les enfants jouent et les touristes viennent explorer.

« C'est une grande réussite », a déclaré Both, en attribuant le mérite de cette remarquable réussite au président du Parti de la prospérité.

Simbarashe S. Mumbengegwi du Zimbabwe a pour sa part fait écho à des sentiments similaires, décrivant le Palais national comme un « bâtiment extrêmement impressionnant » et un « réservoir d'histoire et de culture du peuple éthiopien ».

Le membre du bureau politique a rappelé la forte relation entre le Zimbabwe et l'Éthiopie, qui a apporté un soutien crucial à la libération du Zimbabwe.

Mumbengegwi a salué les développements extrêmement impressionnants à Addis-Abeba, en particulier le développement des infrastructures et la propreté de la ville. Il a félicité le PP pour avoir inauguré une ère de prospérité et de développement massif des infrastructures.

En outre, il a souligné l'importance d'Addis-Abeba en tant que capitale du continent africain et siège de l'Union africaine. Mumbengegwi a finalement déclaré que la ZANU-PF et le Parti de la prospérité sont en train de formaliser des accords de coopération.