Ethiopie: L'IGAD a lancé une initiative pour autonomiser les femmes et stimuler la croissance économique

Addis Abeba — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) lance des initiatives ambitieuses visant à autonomiser les femmes entrepreneures et à stimuler la croissance économique à travers l'Afrique.

Reconnaissant le rôle central que jouent les femmes dans l'économie du continent, en particulier dans le secteur crucial des PME, responsable de 80 % des emplois africains, l'IGAD s'attaque aux obstacles persistants qui limitent leur potentiel.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, l'IGAD a souligné les principaux défis, tels que le faible commerce intra-africain actuellement inférieur à 15 %, qui freine la croissance des entreprises, et les pertes de rendement agricole importantes d'environ 30 %, principalement en raison d'infrastructures inadéquates.

Ces problèmes affectent de manière disproportionnée les femmes, qui dominent le secteur agricole.

Les initiatives de l'IGAD se concentrent sur l'amélioration de l'accès au financement, l'élargissement des opportunités de marché, la stimulation du commerce transfrontalier et la résolution des lacunes en matière d'infrastructures. En libérant le plein potentiel des femmes entrepreneures, l'IGAD vise à accélérer le développement économique de l'Afrique et à bâtir un avenir plus prospère, comme indiqué dans le communiqué.

Le communiqué de presse a également présenté des initiatives telles que le Forum des femmes d'affaires de l'IGAD, qui est soutenu par le Centre africain pour la politique commerciale de la CEA, pour renforcer les entreprises dirigées par des femmes.

Ce forum vise à améliorer l'accès aux marchés transfrontaliers, à renforcer l'inclusion financière et à favoriser les opportunités d'investissement. Un exemple notable est le projet Cash for Community Cohesion (CCC) dans la région transfrontalière de Moyale entre l'Éthiopie et le Kenya. Avec le soutien du gouvernement allemand, cette initiative a autonomisé 193 personnes, dont 173 femmes, dans la chaîne de valeur du lait, créant des moyens de subsistance durables et renforçant la résilience économique de plus de 1 600 membres de la communauté.

Des programmes de mentorat par les pairs sont également en cours d'élaboration, permettant aux femmes chefs d'entreprise prospères de partager leur expertise et de soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs.

Selon le communiqué de presse, pour maximiser l'impact de ces efforts, les États membres de l'IGAD doivent prendre des mesures proactives, notamment en fournissant des instruments financiers axés sur les femmes, tels que des microcrédits et des subventions, en améliorant les infrastructures pour réduire les pertes après récolte et en mettant en oeuvre des politiques inclusives en matière de genre qui favorisent la participation des femmes aux achats et aux rôles de direction.

La simplification des réglementations commerciales et le soutien aux entreprises dirigées par des femmes au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) seront également essentiels pour stimuler le commerce régional. La vision de l'IGAD d'autonomiser les femmes n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une stratégie économique essentielle pour la croissance du continent.