Congo-Kinshasa: Est du pays - Le G7 condamne l'offensive du M23

Dans une déclaration, les ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne (UE) ont exhorté "le M23 et les Forces rwandaises de défense (FRD) à cesser leur offensive dans toutes les directions" et ont appelé à la "protection urgente des civils".

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont également appelé à mettre fin à "tout soutien direct ou indirect" au M23 et à tous les groupes armés non étatiques au Congo. "Cette offensive constitue un mépris flagrant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous condamnons également l'intention du M23 de poursuivre son expansion dans le Sud-Kivu", indique la déclaration. Le G7 exhorte le M23 à se retirer de toutes les zones contrôlées. La dernière offensive du M23 a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de civils déplacés à Goma et dans l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), en plus du déplacement de centaines de milliers de personnes depuis le début de l'avancée en janvier, peut-on lire dans la déclaration.

Les ministres ont déploré « les conséquences dévastatrices de la nouvelle offensive du M23 et des FRD, qui aggravent des conditions humanitaires déjà difficiles". Ils ont appelé à un passage "rapide, sûr et sans entrave" de l'aide humanitaire pour les civils et ont réitéré que le personnel humanitaire doit recevoir des garanties de sécurité, demandant à toutes les parties à revenir à la table des négociations et à "honorer leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda". En outre, ils ont exhorté le M23 à se retirer de toutes les zones contrôlées.

La déclaration réitère le soutien total du G7 à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC afin de protéger les civils et de stabiliser la région, et appelle toutes les parties à respecter son mandat.