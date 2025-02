Ile Maurice: Un consultant de la Banque mondiale recruté pour éclaircir les liens

La Banque de Maurice (BoM) a recruté Krishnamurthi Damodaran (photo), un consultant de la Banque mondiale, pour analyser et clarifier les relations entre la Silver Bank et la Mauritius Investment Corporation (MIC), selon des sources proches du ministère des Finances. Damodaran n'est pas un inconnu à Maurice. Il avait déjà travaillé sur des projets à la BoM, mais il vient d'obtenir d'autres missions, notamment sur la Silver Bank et la MIC, afin d'aider les autorités locales à y voir plus clair.

Damodaran avait, entre autres, animé un atelier organisé par la BoM et la Banque mondiale le 16 avril 2024, axé sur les risques financiers liés au changement climatique. Cet événement avait réuni des dirigeants de banques, des institutions financières et des experts en développement durable. L'objectif était de promouvoir la finance durable et d'améliorer la gestion des risques climatiques au sein du secteur bancaire mauricien.

Selon les observateurs, cette nouvelle mission confiée à Damodaran pourrait permettre d'améliorer la transparence autour de la MIC, entité créée pour soutenir l'économie mauricienne en période de crise, et de la Silver Bank, impliquée dans plusieurs transactions jugées suspectes.