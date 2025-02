Congo-Kinshasa: Fonction publique - Alerte sur l'intox et la manipulation

Un communiqué officiel du 2 février émanant du cabinet du vice-Premier ministre (VPM), ministre de la Fonction publique, avertit les agents et fonctionnaires de l'Etat contre la manipulation et l'intox.

Le cabinet du VPM Lihau dit, en effet, avoir constaté en circulation depuis le week-end dernier dans les réseaux sociaux, des tracts et messages anonymes appelant à une journée ville morte ce 4 février, à l'arrêt des activités dans tous les secteurs publics ainsi qu'à une marche de contestation contre les mesures issues du dernier Conseil des ministres.

" Le cabinet du VPM alerte les agents et fonctionnaires de l'Etat contre une telle démarche d'intoxication et de manipulation, oeuvre des ennemis de la République qui cherchent, sans nul doute, à paralyser les institutions de la République et à créer une fracture de la solidarité pourtant nécessaire en ce temps difficile ", lit-on dans le communiqué.

Les concernés sont appelés à se désolidariser de ces "genres de manœuvres déstabilisatrices et à noter que la journée du 4 février reste ouvrable conformément à la loi".

Des mesures provisoires

Le cabinet du VPM Lihau rappelle également que les mesures de salut public dont il est question ne sont que provisoires et ne consistent nullement à opérer des coupes sur les rémunérations des fonctionnaires. Elles visent, selon ce cabinet, à répondre à la nécessité d'assurer un appui substantiel à l'armée ainsi qu'aux opérations militaires en cours au moment où le pays traverse, dans sa partie Est, une situation dramatique marquée par l'agression du Rwanda.

Tout en saluant la décision des bancs syndicaux de suspendre tout mouvement de grève en vue d'apporter leur soutien aux Forces armées de la République démocratique du Congo et exprimer leur solidarité à la population meurtrie de l'Est du pays, le VPM Lihau rappelle que le dialogue social demeure et doit demeurer la seule arme pouvant aider le pays à résoudre les divergences de vue. Il renseigne également que les portes des institutions sont ouvertes à tous les représentants syndicaux en vue d'échanger sur les voies et moyens de préserver la solidarité nationale dont il appelle tous les responsables des services à veiller au strict respect.