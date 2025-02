Maroc: Énergie éolienne - Une capacité de production totale de 2.373 MW à fin 2024 (Mme Benali)

Rabat — La capacité de production totale des projets d'énergie éolienne a atteint 2.373 mégawatts (MW) à fin 2024, a affirmé lundi à la Chambre des représentants, la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali.

Répondant à une question orale sur le "bilan des réalisations dans le domaine de l'énergie éolienne", lors de la séance des questions orales, Mme Benali a fait état de projets réalisés dans le cadre de la production contractuelle, en vertu de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, et de projets portant sur l'autoproduction.

Et d'ajouter que le plan pluriannuel établi par le ministère prévoit une production supplémentaire de 2,6 GW de l'énergie éolienne entre 2023 et 2027, pour un investissement de plus de 36 milliards de dirhams.

Les projets éoliens se distinguent par leur capacité à promouvoir l'intégration industrielle et à générer des activités qui renforcent les compétences locales, en s'appuyant sur une main-d'œuvre locale et sur l'acquisition d'équipements et de services, contribuant ainsi à la création de la valeur ajoutée à l'économie locale, a-t-elle relevé.

La ministre a, en outre, a souligné que l'énergie éolienne figure parmi les projets phares développés par le Royaume, mettant en avant son potentiel prometteur, particulièrement sur la côte atlantique et dans la région de Tanger, où les vents atteignent, dans certaines zones, des vitesses oscillant entre 7,5 et 11 mètres par seconde, en plus des potentialités offertes en mer.