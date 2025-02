Maroc: Installation de sept nouveaux membres de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques

Rabat — La cérémonie d'installation de sept nouveaux membres de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques (AHST), dont les candidatures à la dignité de membres de l'Académie avaient été agréées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est déroulée lundi au siège de l'AHST à Rabat.

Il s'agit de deux membres résidents, les professeurs Lalla Btissam Drissi et Omar El Fallah, de trois membres correspondants, les professeurs Nadia Yousfi, Abdelkrim El Kadib et Salim Tayou, et de deux membres correspondants honoraires, les professeurs Abdelkrim Filali-Maltouf et Redouane Taouil. A cette occasion, les nouveaux membres de l'AHST ont fait part de leur gratitude et de leur fierté pour la confiance placée en eux par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La cérémonie d'installation constitue une occasion de présenter chacun des nouveaux membres par un membre résident de l'Académie, en plus d'un exposé du nouveau membre dans lequel celui-ci présente ses travaux et l'état de l'art dans sa discipline, ainsi que les perspectives qu'il envisage d'y développer au services des sciences dans le Royaume, a souligné le Secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Omar Fassi-Fehri.

Dans une déclaration à la presse, il a relevé que l'Agrément Royal pour la nomination de ces sept nouveaux membres à l'AHST est "une source de grande fierté" pour chacun d'eux.

Professeur à la Faculté des Sciences de Rabat, Abdelkarim Filali-Maltouf, nommé en 2013 membre correspondant de l'AHST, est titulaire d'un Doctorat d'Etat en biologie moléculaire de l'Université Paris XI-Orsay. Il est l'auteur de 128 publications dans la base WOS (Web of Science) et de 154 publications dans la base SCOPUS.

M. Filali-Maltouf a ainsi présenté, lors de cette cérémonie, ses principaux travaux de recherches portant essentiellement sur la thématique "Recherche en trésors microbiens et investigations moléculaires pour enrichir les sols et protéger les plantes du Maroc", revenant sur ses principaux projets, notamment "ArganBiogen" et "Rhizolive", cofinancés par l'Académie, dans le but de répondre efficacement aux enjeux qui touchent l'arganier et l'olivier, en vue d'en renforcer la résistance.

De son côté, Redouane Taouil, nommé en 2014 membre correspondant, est titulaire d'un Doctorat d'Etat en Sciences économiques et Professeur à la Faculté de Grenoble. Il est l'auteur de plusieurs articles dans des revues internationales prestigieuses et anime chaque année, depuis 2009, une école académique sur "Modélisation et Prospective", destinée aux doctorants en sciences économiques et portant sur les liens entre théorie, modèles et économétrie.

Dans sa présentation, M. Taouil est revenu sur les limites de l'économétrie et l'importance de la théorie en économie, soulignant que cette dernière "peut contribuer au façonnement de la société", notamment pour expliquer la dynamique de l'offre et de la demande, affirmer ou contester certaines idées reçues ou approfondir les connaissances sur des sujets précis.

Docteur en mathématiques, Salim Tayou, a été titulaire de la bourse d'excellence accordée par l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, lauréat en mathématiques du Concours Général des Sciences et Techniques.Actuellement, il est professeur en mathématiques à Dartmouth College-Hanover-USA, l'une des 10 plus anciennes universités américaines, et a été récipiendaire de la bourse Benjamin Pierce Fellowship, accordée par l'Université de Harvard est considérée comme la plus prestigieuse bourse post-doctorale en mathématiques aux Etats-Unis.

Exposant différents théorèmes et théories mathématiques, M. Tayou a expliqué l'interconnexion qui existe entre l'arithmétique, l'algèbre et la géométrie, présentant les applications tangibles des mathématiques ainsi que la contribution actuelle de ce domaine scientifique dans les efforts de cybersécurité.Nadia Yousfi est titulaire d'un Doctorat en Sciences pour l'ingénieur et occupe le poste de professeur des universités en délégation à l'Université Internationale de Rabat (UIR) en charge du programme hydrogène.

Elle est également lauréate du Trophée de l'hydrogène (2022) et membre du HER (Hydrogen Europe Research) pour les appels à projets avec financement européen. Dans sa présentation, Mme Yousfi a mis en avant les enjeux liés au développement et déploiement des systèmes basés sur l'hydrogène vert, les écarts existants entre les tests laboratoires et la réalité, ainsi que les modèles à utiliser afin de gérer le prévu et l'imprévu, insistant sur l'importance de la Recherche et du Développement pour mieux comprendre les opérations et les dégradations possibles en vue d'optimiser les systèmes tout en réduisant les coûts.

La cérémonie s'est poursuivie avec les présentations "Nanomatériaux pour le développement durable", "Modélisation et simulation avancées : défis et applications de l'infiniment grand et de l'infiniment petit" et "Promenade en analyse spectrale", respectivement présentées par Abdelkrim El Kadib (membre correspondant), Lalla Btissam Drissi (membre résident) et Omar El-Fallah (membre résident). M. El Kadib est titulaire d'un Doctorat en chimie de l'Université Paul Sabatier de Toulouse et occupe le poste de professeur à l'Université Euro-Med de Fès. Classé parmi les 2% meilleurs chercheurs au monde dans le classement de Stanford, il est l'auteur de plus de 120 articles et de 12 brevets, ayant participé à la création de la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research).

Mme Drissi est, quant à elle, titulaire d'un Doctorat d'Etat en sciences physiques. Elle occupe le poste de professeur à la Faculté des Sciences de Rabat et de Chef du laboratoire "Moroccan Falling Walls Laboratory". Récipiendaire du prix de recherche Georg Forster, elle est présidente du Réseau africain pour les matériaux bidimensionnels avancés pour la nanotechnologie et auteur de 140 articles dans des revues internationales ainsi que de deux ouvrages spécialisés et 4 chapitres de livres spécialisés. Titulaire d'un Doctorat d'Etat en mathématiques, M. El Fallah est directeur du "Laboratoire Analyse et Applications", expert du Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (France) et pour plusieurs journaux internationaux de mathématiques, ainsi que l'auteur de 42 articles dans des revues internationales.

L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques compte quarante membres résidents citoyens du Royaume, quarante personnalités de nationalité étrangère qui ont la qualité de membres associés, trente membres correspondants, choisis parmi les personnalités scientifiques et les représentants des secteurs économiques, nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, et des membres correspondants honoraires proposés parmi les membres correspondants ayant accompli leur mandature.