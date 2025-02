Congo-Brazzaville: APF - Favoriser la mobilité citoyenne dans l'espace francophone

Le Réseau des jeunes parlementaires (RJP) de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) s'est engagé à adresser, dès juillet prochain, une question officielle à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) afin de connaître les mesures concrètes prises lors des réunions de l'APF de CanTho, au Vietnam, pour favoriser la mobilité citoyenne dans l'espace francophone.

Les membres du bureau de l'APF ont échangé fin janvier, à CanTho, au Vietnam, sur des sujets liés à la cohésion, au développement ainsi qu'aux bouleversements politiques au sein de l'espace de la francophonie. Le vice-président du Réseau des jeunes parlementaires de l'APF, le député congolais Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, y a pris part.

Pendant les travaux qui ont réuni les acteurs principaux de la vie de la Francophonie, il était question d'échanger sur des sujets essentiels tels que l'adoption du programme de coopération parlementaire 2025, la budgétisation sensible au genre, et l'examen des situations politiques complexes dans l'espace francophone ainsi que sur certains rapports d'activités.

A en croire Yves Moundelé-Ngollo Ehourossia, ces assises ont été une occasion pour les participants de débattre du rôle de la Francophonie face aux bouleversements mondiaux et d'échanger avec l'administratrice de l'OIF, Caroline St-Hilaire, sur la co-construction d'un multilatéralisme solidaire. « A ce sujet, nous avons porté les préoccupations du réseau des jeunes parlementaires et du Parlement des jeunes.

J'ai eu l'honneur de présenter, au nom de la présidente du Réseau des jeunes parlementaires de l'APF, le rapport d'activités 2024. Ce rapport retrace les nombreuses initiatives et actions menées par notre réseau au cours de l'année 2024 », a rapporté le vice-président du Parlement des jeunes de la Francophonie.

Selon lui, ce rapport soumis à l'appréciation des membres du bureau n'a suscité aucun commentaire, témoignage d'une reconnaissance unanime envers la qualité et la pertinence du travail collectif. Ainsi, plusieurs recommandations ont été adoptées lors de cette rencontre.

En effet, conscients des opportunités de coopération économique et culturelle offertes par la langue française, les participants se sont engagés à favoriser la mobilité dans le cadre des programmes de la Francophonie et la circulation au sein de l'espace des ressortissants des pays membres, notamment les entrepreneurs, les artistes, les diplômés de l'enseignement supérieur et autres. Car ces derniers sont appelés, de par leur fonction, à se déplacer régulièrement, dans le respect des législations et des réglementations nationales en matière de visa.

« Nous avons désormais la responsabilité d'assurer le suivi de ces engagements. Dès juillet 2025, le Réseau des jeunes parlementaires adressera une question officielle à la secrétaire générale de l'OIF afin de connaître les mesures concrètes prises pour favoriser la mobilité citoyenne dans l'espace francophone », a indiqué Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia. Il s'est réjoui du fait que le plaidoyer du Réseau pour la mobilité citoyenne s'est affirmé comme une priorité en 2024, grâce au travail rigoureux des rapporteurs.

Lors de la dernière journée de la réunion du bureau de l'APF, plusieurs points importants ont été abordés. Il s'agit, entre autres, de l'examen et l'adoption du budget 2025, des travaux des commissions, des rapports des réseaux et délégués régionaux, le point sur les distinctions de l'Ordre de la Pléiade, le calendrier des réunions et l'adoption du relevé de décisions.

Notons que la 50e session de l'APF se tiendra du 9 au 13 juillet prochain à Paris, en France. Durant cette session, il y aura aussi la prochaine réunion du bureau de cette institution. Rappelons que l'APF représente avant tout la force, la diversité et l'identité des peuples unis par la langue française, bien au-delà de la France elle-même.